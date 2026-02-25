Мобілізація до 25 років в Україні: кого можуть призвати до ЗСУ за законом

Мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні загальний вік для мобілізації під час воєнного стану законодавчо встановлений у межах від 25 до 60 років. Проте у суспільстві виникає чимало запитань щодо призову молоді, адже в окремих випадках до лав Збройних Сил України можуть залучити і чоловіків, які ще не досягли 25-річного віку.

На ці питання відповіла адвокатка Поліна Дудчак у коментарі для «Актум».

Вона наголошує, це не є масовою чи автоматичною мобілізацією «усіх підряд до 25 років», а стосується виключно конкретних юридичних ситуацій та правових статусів громадян.

Згідно з чинним законодавством, мобілізаційні заходи поширюються на чоловіків від 25 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку чи бронювання і визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) придатними до служби.

«До 25 років автоматично мобілізувати не повинні — молодші чоловіки не входять у базовий перелік тих, кого викликають до військкоматів без особливих підстав. В Україні під час воєнного стану мобілізація, як правило, поширюється на чоловіків віком від 25 до 60 років», — пояснює адвокатка.

За її словами, чоловіки віком 18-24 роки переважно мають статус «призовника», а не «військовозобов’язаного», тому підлягають мобілізації лише за добровільною згодою або за наявності специфічних умов.

Винятки з правил: кого можуть призвати у віці 18-24 років

Попри загальну норму, юридична практика визначає чіткі категорії молоді, які можуть бути мобілізовані до досягнення 25 років. Головним критерієм є наявність статусу «військовозобов’язаного». До таких категорій належать:

Особи з військовим досвідом. Чоловіки 18-24 років, які вже проходили строкову військову службу та були звільнені в запас.

Випускники військових кафедр. Громадяни, які закінчили військову кафедру при вищому навчальному закладі, отримали офіцерське звання і відповідну військову спеціальність.

Якщо такі чоловіки придатні за станом здоров’я, вони можуть бути мобілізовані нарівні зі старшими громадянами.

Скасування статусу «обмежено придатний»: як це впливає на призов

Окрему увагу адвокатка звернула на громадян, які раніше були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до строкової служби в мирний час, але «обмежено придатними» у воєнний.

«Статус „обмежено придатний“ уже скасовано. Але якщо після проходження повторної медичної комісії людина визнана придатною, вона може потрапити під мобілізацію навіть до 25 років», — зазначає експертка.

За словами адвокатки, це пов’язано не з тим, що загальний вік мобілізації знизили до 18 років, а з особливостями облікових категорій. Громадянин, раніше звільнений від строкової служби за станом здоров’я, автоматично переводився у статус військовозобов’язаного. Після скасування статусу «обмежено придатний» такі особи підлягають мобілізації.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, досягнення 25-річного віку в Україні означає зміну статусу громадянина з «призовника» на «військовозобов’язаного». Раніше цей перехід часто супроводжувався вимогою особистої явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проходження військово-лікарської комісії та отримання відповідних документів.

Як пояснювала адвокатка Дар’я Тарасенко, після внесення 31 липня 2025 року змін до порядку ведення військового обліку процедура була спрощена. Відповідно до оновлених норм, зміна облікової категорії має відбуватися автоматично без обов’язкової присутності громадянина.

За її словами, тепер відповідальність за своєчасне переведення особи до категорії військовозобов’язаних покладена на ТЦК та СП, які зобов’язані здійснити це протягом 30 днів від дня досягнення 25-річного віку. Таким чином, підстав вимагати окрему явку виключно для зміни статусу наразі немає.

Також, відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізацію», визначено перелік категорій військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку від призову.

Зокрема, мобілізація не поширюється на осіб з інвалідністю будь-якої групи — за умови наявності належно оформлених документів та підтвердження статусу медико-соціальною експертною комісією.

Відстрочка може надаватися на визначений строк із повторним проходженням комісії або безстроково — залежно від стану здоров’я. Сам факт наявності захворювання без офіційного підтвердження не є підставою для звільнення від служби.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли про підготовку комплексних змін до системи мобілізації. За словами міністра оборони Михайло Федоров, напрацьовується пакет рішень, який має врегулювати проблемні питання та підвищити ефективність оборонного сектору. У парламенті повідомляли, що пропозиції можуть бути представлені президентові Володимир Зеленський, після чого можливий старт законодавчих змін.

Водночас станом на кінець лютого жодних змін до норм щодо прав осіб з інвалідністю не ухвалено.