Массированная атака России по Украине: все, что известно о последствиях обстрела

В четверг, 26 февраля, армия РФ совершила массированную атаку по Украине. Под ударом оказались ряд городов, в том числе Киев, Харьков, Запорожье, Одесса, Полтава, Кривой Рог и т.д.

Где раздавались взрывы и какие последствия читайте в материале ТСН.ua.

Ночью РФ атаковала Украину «Шахедами»

Как информировали Воздушные силы ВС Украины, ночью 26 февраля российские БПЛА атаковали Украину с востока и севера. Детали о движении вражеских дронов:

БпЛА в направлении Харькова с запада;

БПЛА в р-не. Холмов и Прилуки (Черниговщина), курс западный;

БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный (Лубны);

БпЛА южнее Полтавы, курс южный;

БпЛА в акватории Черного моря курсом на Южное и Вилково/Измаил.

В Полтаве раздались взрывы

Этой ночью в Полтаве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Из-за атаки беспилотников людей призвали позаботиться о собственной безопасности.

«На Полтавщине работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях!», — отмечал глава Полтавской ОВ Виталий Диковнич.

В Воздушных силах заявили, что в настоящее время вражеские БпЛА находятся северо-восточнее Полтавы и двигаются в направлении города.

Бомбардировщики взлетели в России

Приблизительно в 2 ночи появилась информация о том, что РФ подняла стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Они вылетели из аэродромов Энгельс и Оленья.

Ранее мониторинговые каналы информировали о перемещении двух бортов Ту-95МС и Ту-160 с аэродрома Белая ближе к границе с Украиной.

В случае пусков информацию должны были обновить и подтвердить.

Дрон атаковал многоэтажку в Кривом Роге

В ночь на 26 февраля БпЛА русских войск попал в пятиэтажное здание. Власти сообщили о последствиях попадания.

«На данный момент один пострадавший, легкий. Визуально поврежден конструктив, много выбитых окон», — отметил глава города Александр Вилкул.

РФ совершила массированную атаку

Как детализировали, Россия в ночь на 26 февраля осуществляла массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. По состоянию на 4 утра было известно о нескольких группах вражеских беспилотников в Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.

Также враг баллистическими ракетами атаковал Киев и Харьков – там раздались мощные взрывы. Работали Силы ПВО, людей призывали находиться в укрытии.

Кроме того, под комбинированной атакой находился город Харьков.

«Харьков под комбинированной атакой с воздуха – на город летят дроны и ракеты. Первые два взрыва прогремели в Шевченковском и Киевском районах», — говорилось в сообщении главы города Игоря Терехова.

Ударными беспилотниками РФ атаковала Запорожье, Полтаву и Кривой Рог.

Где есть попадания и пострадавшие

Ночью 26 февраля РФ применила ударные беспилотники типа Shahed, баллистические ракеты «Искандер» и «Циркон», а крылатые ракеты Х-101. Под основным ударом попали Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Винницкая и Киевская области. Предыдущие последствия за городами:

Харьков – прямое попадание по жилой многоэтажке в Шевченковском районе. В Слободском районе на месте вражеского удара пожар. Предварительно, 14 человек пострадали, среди них один ребенок;

Запорожье - попадание в частные и многоэтажные жилые дома, а также торговые центры. Один человек пострадал;

Кривой Рог — двое пострадавших в результате вражеской атаки.

Киев – в Голосеевском районе возгорание на территории частной усадьбы. В Печерском районе горел 2-этажный дом. Информацию о пострадавших проверяли. В Дарницком районе есть повреждение 9-этажного жилого дома.

Власти и мониторы информируют, что целью врага были промышленные и инфраструктурные объекты.

Атака на Киев

По информации мэра столицы Виталия Кличко , в Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. В Голосеевском районе произошло возгорание гаражей, пожар локализовали. В Печерском районе – возгорание в частном доме.

Киев

РФ продолжила атаку утром

Так, в ряде областей в 6:54 26 февраля была объявлена воздушная тревога.

«Ракетная опасность из-за пусков ракет Х-22 с севера! Пуски ракет из Брянской области РФ на Черниговщину!» – сообщали ПС ВСУ.

Кроме того, была угроза вражеских дронов.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о группе вражеских дронов с востока в направлении Винницы . Ранее там также сообщали о ракете в Винницу с востока.

Ночная атака на Запорожье

Ночью 26 февраля РФ в очередной раз массированно атаковала Запорожье . Есть значительные повреждения жилищного фонда и критической инфраструктуры. Так, 19 многоквартирных домов получили повреждения разной степени. Четыре дома частного сектора истерзаны взрывами. Также поврежден ряд нежилых построек.

Запорожье

По данным ОВА, есть повреждения торгового центра в Запорожье.

Запорожье

Запорожье

«Россия продолжает терроризировать мирное население, пытаясь покинуть город без тепла в холодное время года. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее помочь запорожцам», — говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова в Telegram.

Запорожье

Россияне атаковали Кировоградщину

Атакой на Кировоградскую область ранен человек в Новоархангельской общине.

«В результате вражеской дроновой атаки в Новоархангельской общине травмирован человек. Вся необходимая медицинская помощь оперативно предоставлена в медицинском учреждении. Также повреждены крыши пяти частных жилых домов», — говорится в его сообщении руководителя ОВА Андрея Райковича.

Удар по Днепропетровщине

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что ночью россияне почти 20 раз атаковали два района области беспилотниками и артиллерией.

В Зеленодольской общине Криворожья разбиты солнечные панели. В Никопольщине захватчики попали по райцентру, Марганецкой и Покровской общинам. Повреждены частные дома и автомобили.

Последствия удара по Кривому Рогу

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что из-за обстрела Кривого Рога пострадали два человека — 89-летний мужчина и 83-летняя женщина.

В Кривом Роге повреждено около десяти жилых домов. В частности, одна пятиэтажка имеет серьезные разрушения — там пробита крыша. Также изуродован детский сад, пожарная часть, административные здания и автомобили.

Кривой Рог

Кривой Рог

Вилкул подчеркнул, что все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.

Комбинированный обстрел Харькова

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ночью удары РФ понесли Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали 16 человек, среди них двое детей.

«В г. Харькове пострадали мужчины 79, 72, 53, 53, 49 лет и женщины 58, 88, 50, 27, 83 года; в пос. Рай-Оленовка Песочинской общины пострадали 20-летний и 38-летний мужчины, 43-летняя и 68-летняя женщины, также подверглись стрессу мальчики 13 и 7 лет», — детализировал он.

Харьков

Предварительно РФ ударила 2 ракетами и 17 БпЛА по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому, Слободскому районам Харькова. По области были применены: 4 ракеты "Искандер"; 3 КАБ; 20 БпЛА типа «Герань-2»; 2 fpv-дроны; 17 БпЛА (тип устанавливается).

Харьков, Салтовский район

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

Харьков — повреждены 3 многоквартирных дома, по меньшей мере 7 частных домов, автомобиль (количество уточняется), гражданское предприятие, парк, здание Детской южной железной дороги;

Купянский район - поврежден частный дом (с. Старовировка),

Изюмский район — повреждены 2 частных дома, автомобиль, железнодорожная инфраструктура (г. Барвенково), частный дом (с. Оскол);

Харьковский район — поврежден многоквартирный дом, автомобиль (поселок Рай-Оленевка), складское здание (поселок Ольшаны);

Чугуевский район — повреждено зернохранилище, 3 трактора (с. Новый Бурлук).

По информации местных телеграмм-каналов , «Шахед» пробил стену общежития в Шевченковском районе.

«В одной из комнат был ребенок – он не пострадал», – пишут местные.

Харків, Шевченківський район

Армия РФ ударила по энергетике Одесщины

Стало известно, что враг снова ударил по энергетическому объекту на юге Одесской области.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - конатстаировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

На местах работают соответствующие службы для ликвидации последствий удара.

В Черкасской области уничтожена ракета и десятки БпЛА

Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец , в пределах области силами и средствами ПВО обезврежена российская ракета и 20 БпЛА.

«Травмированных нет. Обследование территории продолжается», - отметил он.

Уточняется, что на Золотонищине обломками повреждено здание бывшего магазина, в результате чего загорелось перекрытие. Пожар оперативно ликвидирован.

Посадки в Полтавской области

Ночью 26 февраля враг атаковал Полтавскую область . Так, в Полтавском районе обстрелом повреждены объекты промышленного предприятия. На территории возникли пожары. В Лубенском районе из-за падения обломков пострадал частный сектор — повреждены домовладения и линия электропередач. Это привело к масштабным обесточениям:

18209 бытовых потребителей остались без электричества;

1781 юридическое лицо также находится без питания.

«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», — отметил Дьяковнич.

В ГСЧС отметили, что пожары ликвидированы. Информация о погибших и травмированных не поступала.

Полтавщина / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Полтавщина / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Полтавщина / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Атака на Киевщину

В Киевской области из-за атаки РФ 26 февраля есть повреждения и возгорания в двух районах области:

Вышгородский район - в селе Новые Петровцы зафиксированы разрушения складского здания с последующим возгоранием. Также в селе Старые Петровцы возник пожар в частном жилом доме.

Броварской район - в селе Погребы на территории частного домовладения загорелись вещи и легковой автомобиль. Кроме того, в селе Рожевка спасатели ликвидировали возгорание БПЛА на открытой местности.

Киевщина

Зеленский отреагировал на атаку

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной удар РФ по критической инфраструктуре и жилым домам Украины.

«Четырех двадцать дронов, из которых большинство — «Шахеды», и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям. Есть разрушения в восьми областях: многие частные и многоэтажные дома повреждены. На сегодня известно о десятках раненых людей в результате этой атаки, среди них есть дети», — отметил украинский лидер.

Атака по Україні

По словам главы государства, россияне также избивали по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепровщине. Спасатели работали в Черниговской, Запорожье, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской и столице.

Зеленский отметил своевременное оказание помощи партнерам, благодаря чему большинство ракет удалось сбить ПВО. Алле не обошлось без попаданий.

«И это значит, что нужно работать дальше еще активнее. Холод не отступил до конца, и ракеты ПВО нужны на каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику. Благодарю всех, кто это понимает и помогает», — заключил президент.

Сколько ракет и дронов сбило ПВО

В Воздушных силах отметили, что ночью и утром 26 февраля армия РФ ударила по Украине:

2 противокорабельными ракетами Циркон

11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400

24 крылатыми ракетами Х-101

2 управляемыми авиационными ракетами Х-69

420 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

По предварительным данным ведомства, ПВО удалось обезвредить 2 противокорабельные ракеты Циркон, 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатых ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 БпЛА.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях. Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!», — призвали в Воздушных силах.

Напомним, из-за массированной атаки РФ по Украине Зройные силы Польши подняли в небо истребители.