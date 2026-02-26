РФ ударила прямо по жилым домам, ранены люди: что известно об атаке на один из городов

Атака РФ в Кривой Рог. / © Днепропетровская ОГА

Дополнено новыми материалами

Армия РФ атаковала Кривой Рог Днепропетровской области беспилотниками в ночь на 26 февраля. В городе повреждены жилые дома. Есть травмированные.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По данным чиновника, в результате обстрела пострадали два человека — 89-летний мужчина и 83-летняя женщина.

В Кривом Роге повреждено около десяти жилых домов. В частности, одна пятиэтажка имеет серьезные разрушения — там пробита крыша. Кроме того, изуродован детский сад, пожарная часть, административные здания и автомобили.

Вилкул подчеркнул, что в городе все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.

Атака на Днепропетровщину

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что ночью россияне почти 20 раз атаковали два района области беспилотниками и артиллерией.

В Зеленодольской общине Криворожья разбиты солнечные панели. В Никопольщине захватчики попали по райцентру, Марганецкой и Покровской общинам. Повреждены частные дома и автомобили.

Как сообщалось, в Кривом Роге воздушная тревога продолжалась более пяти часов — 01:28-07:02. Власти сообщили, что вражеский БпЛА попал в многоэтажку.