ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила просто по житлових будинках, поранено людей: що відомо про атаку на одне з міст

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака РФ на Кривий Ріг.

Атака РФ на Кривий Ріг. / © Дніпропетровська ОДА

Вночі проти 26 лютого армія РФ атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області безпілотниками. У місті пошкоджено житлові будинки. Є травмовані.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За даними чиновника, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей - 89-річний чоловік та 83-річна жінка.

У Кривому Розі пошкоджено близько десяти житлових будинків. Зокрема, одна п'ятиповерхівка має серйозні руйнування - там пробитий дах. Окрім того, понівечено дитячий садок, пожежну частину, адміністративні будівлі та автомобілі.

Вілкул наголосив, що у місті усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи - працюють у штатному режимі.

Атака на Дніпропетровщину

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що вночі росіяни майже 20 разів атакували два райони області безпілотниками та артилерією.

У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, побиті сонячні панелі. На Нікопольщині загарбники поцілили по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджено приватні будинки та автівки.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie