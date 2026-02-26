- Дата публікації
РФ вдарила просто по житлових будинках, поранено людей: що відомо про атаку на одне з міст
Вночі проти 26 лютого армія РФ атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області безпілотниками. У місті пошкоджено житлові будинки. Є травмовані.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
За даними чиновника, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей - 89-річний чоловік та 83-річна жінка.
У Кривому Розі пошкоджено близько десяти житлових будинків. Зокрема, одна п'ятиповерхівка має серйозні руйнування - там пробитий дах. Окрім того, понівечено дитячий садок, пожежну частину, адміністративні будівлі та автомобілі.
Вілкул наголосив, що у місті усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи - працюють у штатному режимі.
Атака на Дніпропетровщину
Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що вночі росіяни майже 20 разів атакували два райони області безпілотниками та артилерією.
У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, побиті сонячні панелі. На Нікопольщині загарбники поцілили по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджено приватні будинки та автівки.