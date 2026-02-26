Росія вторглась у повітряний простір НАТО: в небо підняли винищувачі — деталі

F-16 в Румунії / © Associated Press

Реклама

Російський безпілотник під час чергової атаки на Україну ненадовго порушив повітряний простір Румунії. У відповідь країна підняла у небо винищувачі F-16.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Інцидент стався ввечері в середу. Близько 18:15 мешканці північної частини румунського повіту Тулча отримали сповіщення системи Ro-Alert через повітряну загрозу. Причиною стало виявлення цілі, що рухалася у напрямку державного кордону на тлі чергового російського обстрілу України.

Реклама

У Міністерстві національної оборони Румунії повідомили, що радари зафіксували безпілотник, який на короткий час увійшов у національний повітряний простір. Ще о 17:50 з авіабази Фетешть було піднято два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації.

За даними відомства, дрон зайшов у повітряний простір у районі населеного пункту Сфинту-Георге, після чого залишив його на північ від Суліни та продовжив рух над територіальними водами. У Міноборони Румунії зазначили, що загрози для населення не було.

Румунська сторона рішуче засудила атаки Росії по цивільній інфраструктурі України, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права та загрозою регіональній безпеці.

Водночас на тлі масованої атаки РФ винищувачі також піднімала Польща. Оперативне командування Збройних сил країни повідомило про приведення авіації та систем протиповітряної оборони у стан максимальної готовності. У Варшаві наголосили, що такі заходи є стандартною процедурою під час масштабних обстрілів України, які можуть створювати ризики для повітряного простору сусідніх держав.

Реклама

Масований обстріл України — останні новини

Армія РФ в ніч проти 26 лютого здійснила масований удар по Україні. Окупанти запустили різні типи ракет і ударні безпілотники — загалом 459 засобів повітряного нападу.

Під час нічної атаки Росія застосувала, зокрема, ракети Х-22. За словами експертів, ці повітряні цілі є старими протикорабельними ракетами, які становлять серйозну загрозу через велику руйнівну силу. Водночас частина ракет зникла з радарів ще над територією країни-агресорки.

Крім того, 26 лютого російські війська повторно завдали удару по Запоріжжю. За словами місцевої влади, ціллю став освітній заклад. Під час повітряної тривоги 41 дитина перебувала в укритті, постраждалих немає.