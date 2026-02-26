- Дата публікації
Росія вгатила по залізниці у трьох областях України
Окупанти навмисно цілили у критичні об’єкти, від яких залежить повсякденне життя людей — тепло-, електро- та водопостачання, а також транспорт.
Російські війська здійснили масований обстріл восьми регіонів України, цілячись у критичну інфраструктуру та транспортні вузли. У трьох областях зафіксовані влучання по залізниці, а в Запоріжжі є загиблий та проблеми з опаленням.
Про це повідомив віцепрем’єр міністр — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.
Нічна атака на Україну — наслідки
«Уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Серед цілей — критична та цивільна інфраструктура«, — вказано в заяві урядовця.
Під ворожими ударами опинилися Харківська, Миколаївська, Вінницька, Полтавська, Донецька області, Запоріжжя, Київ і область, Кривий Ріг.
У Запорізькій області внаслідок атак загинула одна людина, є поранені. Кулеба висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
У самому Запоріжжі через перебої з електропостачанням частина міста тимчасово залишилася без тепла. Наразі підключено резервні джерела живлення.
Атака на залізницю
Крім того, противник знову завдав ударів по залізничній інфраструктурі в Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Уночі безпілотник атакував територію дитячої залізниці на Харківщині. На щастя, минулося без постраждалих.
Міністр наголосив, що агресор навмисно цілив у критичні об’єкти, від яких залежить повсякденне життя людей — тепло-, електро- та водопостачання, а також транспорт. Кулеба назвав це свідомим терором проти цивільного населення.
На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають роботи з відновлення та стабілізації інфраструктури.
Зміни в русі поїздів 26 лютого
Зауважимо, 26 лютого «Укрзалізниця» змінила графіки руху поїздів: на Сумщині та Чернігівщині поїзди курсують до Конотопа та зі змінами через Ніжин. Між Лозовою та Краматорськом, а також між Дніпром і Запоріжжям пасажирів перевозять автобусами. У Запоріжжі можливі затримки приміських рейсів до години. У Херсонській та Миколаївській областях рух коригують залежно від безпекової ситуації, тому пасажирам слід стежити за оголошеннями та прямувати до укриттів під час тривог.
Масований обстріл Україні — останні новини
У ніч проти 26 лютого РФ атакувала Кривий Ріг безпілотниками, а Дніпропетровську область — дронами таартилерією. У місті пошкоджено близько десяти будинків, дитсадок та адмінбудівлі; двоє літніх людей отримали травми. Попри руйнування, інфраструктура працює штатно. Загалом в області зафіксовано майже 20 обстрілів: постраждали приватний сектор на Нікопольщині та сонячні панелі в Зеленодольській громаді.
Цієї ж ночі Росія атакувала Київ дронами та балістикою. Працювала ППО, але через падіння уламків у Дарницькому районі пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки, у Голосіївському — загорілися гаражі, а в Печерському — приватний будинок. Пожежі локалізовано, інформація про постраждалих наразі не надходила.