«Циркон», балістика, крилаті ракети і «Шахеди»: вночі РФ запустила по Україні майже пів тисячі цілей

Атака на Україну. / © ТСН

Вночі проти 26 лютого армія РФ здійснила масований удар по Україні. Окупанти запустили різні типи ракет і ударі безпілотники. Загалом 459 засобів повітряного нападу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових російські війська запустили:

дві протикорабельні ракети «Циркон» — з анексованого Криму,

11 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» — із Брянської і Ростовської областей,

24 крилаті ракети Х-101 — район пуску Вологодська область,

дві керовані авіаційні ракети Х-69 ,

420 ударних БпЛА типу Shahed (280 штук), «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів — з напрямків Міллерово, Курська, Брянська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Гвардійського (Крим).

За попередніми даними, станом на 10:00, силами ППО збито/подавлено 406 повітряних цілей:

два «Циркони»,

чотири «Іскандер-М/С-400»,

24 керовані авіаційні ракети Х-101,

дві авіаційні ракети Х-69,

374 безпілотник.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях.

Російська атака вночі та зранку 26 лютого.

Атака РФ на Україну

Вночі 26 лютого армія РФ здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Спочатку росіяни запустили безпілотники, а згодом на території Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. На світанку ворог завдав ракетного удару.

Під час масованої атака Росії під прицілом опинилася низка регіонів країни. Зокрема, Київ та область, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг на Дніпропетровщині, Полтавська область тощо.

Під час обстрілу Збройні сили Польщі підняли у небо винищувачі. Оперативне командування оголосило про підняття літаків у повітря та приведення систем ППО у максимальну готовність.