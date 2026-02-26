- Дата публікації
Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну: де лунають вибухи
Ворог завдає ударів безпілотниками та ракетами.
Росія в ніч проти 26 лютого здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Наразі відомо про кілька груп ворожих безпілотників у Чернігівський, Сумській, Київській, Харківський, Миколаївській та Запорізькій областях.
Крім того, повідомляється про атаку балістичними ракетами на Київ та Харків, де пролунали потужні вибухи.
Влада столиці заявила про роботу сил протиповітряної оборони та закликала перебувати у безпечних місцях.
Також під комбінованою атакою перебуває місто Харків.
«Харків під комбінованою атакою з повітря — на місто летять дрони та ракети. Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах», — йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.
Крім того, ворог атакував ударними безпілотниками Запоріжжя, Полтаву та Кривий Ріг.
Моніторингові канали повідомляють про зліт у Росії стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які прямують на пускові рубежі.
Також повідомляється про атаку ракетами «Циркон», які запустили з Криму у напрямку Київської області.
Раніше повідомлялося, що У ніч проти 26 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Кривий Ріг.
Ми раніше інформували, що у Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.