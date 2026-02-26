ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
866
1 хв

Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну: де лунають вибухи

Ворог завдає ударів безпілотниками та ракетами.

Ігор Бережанський
Ракетний обстріл

Росія в ніч проти 26 лютого здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Наразі відомо про кілька груп ворожих безпілотників у Чернігівський, Сумській, Київській, Харківський, Миколаївській та Запорізькій областях.

Крім того, повідомляється про атаку балістичними ракетами на Київ та Харків, де пролунали потужні вибухи.

Влада столиці заявила про роботу сил протиповітряної оборони та закликала перебувати у безпечних місцях.

Також під комбінованою атакою перебуває місто Харків.

«Харків під комбінованою атакою з повітря — на місто летять дрони та ракети. Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах», — йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

Крім того, ворог атакував ударними безпілотниками Запоріжжя, Полтаву та Кривий Ріг.

Моніторингові канали повідомляють про зліт у Росії стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які прямують на пускові рубежі.

Також повідомляється про атаку ракетами «Циркон», які запустили з Криму у напрямку Київської області.

Раніше повідомлялося, що У ніч проти 26 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Кривий Ріг.

Ми раніше інформували, що у Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

866
