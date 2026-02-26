Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну: де лунають вибухи

Ракетний обстріл

Реклама

Росія в ніч проти 26 лютого здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Наразі відомо про кілька груп ворожих безпілотників у Чернігівський, Сумській, Київській, Харківський, Миколаївській та Запорізькій областях.

Реклама

Крім того, повідомляється про атаку балістичними ракетами на Київ та Харків, де пролунали потужні вибухи.

Влада столиці заявила про роботу сил протиповітряної оборони та закликала перебувати у безпечних місцях.

Також під комбінованою атакою перебуває місто Харків.

«Харків під комбінованою атакою з повітря — на місто летять дрони та ракети. Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах», — йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

Реклама

Крім того, ворог атакував ударними безпілотниками Запоріжжя, Полтаву та Кривий Ріг.

Моніторингові канали повідомляють про зліт у Росії стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які прямують на пускові рубежі.

Також повідомляється про атаку ракетами «Циркон», які запустили з Криму у напрямку Київської області.

Раніше повідомлялося, що У ніч проти 26 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Кривий Ріг.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.