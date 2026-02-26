- Дата публікації
"Укрзалізниця" змінила рух поїздів у низці областей: перелік рейсів
В «Укрзалізниці» попередили пасажирів про затримки поїздів та пересадки на автобуси.
«Укрзалізниця» 26 лютого внесла корективи до руху поїздів низкою регіонів через безпекову ситуацію та наслідки обстрілів. У деяких областях запроваджено автобусні трансфери, в інших — залізничні рейси курсують із затримками.
Про це повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниці».
Рух поїздів 26 лютого — зміни
Херсонська область
Моніторингові групи «Укрзалізниця» працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовується з урахуванням безпекової ситуації. В компанії закликали пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.
Миколаївська область
В «Укрзалізниці» наголосили, що жителям регіону слід під час повітряної тривоги на вокзалі стежити за повідомленнями працівників і, за потреби, прямувати до укриття.
Сумська та Чернігівська області
Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють змінені графіки приміського сполучення.
Харківська та Донецька області
Від Лозової до Краматорського напрямку пасажирів перевозять автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано очікує трансфер із Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.
Запоріжжя
Після нічного обстрілу в місті виникали перебої з електропостачанням. Приміські поїзди вийшли на маршрути, можливі затримки до 1 години, скасувань немає.
Тимчасово обмежено рух до/зі станції «Дніпро-Головний» для поїздів:
№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів
№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів
№6 Ясіня — Запоріжжя
№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино
Сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечується автобусними трансферами.
До слова, у ніч проти 22 лютого російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру в чотирьох областях: Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській. За словами віцепрем’єра — міністр розвитку громад і територій Олексія Кулеби, пошкоджено два локомотиви, проте рух поїздів не зупинявся.