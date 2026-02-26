Як оживити протерміноване насіння: поради експерта, якому вдалося виростити 100-річний помідор

Розсада помідорів / © ТСН

Реклама

Досить часто садівники стикаються з проблемою пророщування старого насіння, коли знаходять в дальньому кутку шафи забутий на кілька років пакетик, або, наприклад, намагаються відновити для вирощування якийсь старовинний сорт.

GardeningKnowHow розповів, як садівник-ютубер експериментував з кількома методами, щоб побачити, чи може 100-річне насіння помідорів все ще рости, та попросив експертів прокоментувати ці лайфгаки.

Навіщо вирощувати старе насіння

Є багато причин, чому люди захоплюються пророщуванням старого насіння — незалежно від того, чи воно з пакета, якому вже кілька десятиліть, чи було збережено з позаминулого врожаю.

Реклама

Старовинне насіння спадщини дуже важливе для біорізноманіття в наших продовольчих системах. Оскільки сільськогосподарська галузь продовжує оптимізувати врожайність та бажані комерційні характеристики, генетичне різноманіття стає вужчим.

Садіння старого насіння може означати вирощування чогось справді іншого — рідкісного сорту, смаку врожаю, який ви любили роки тому, або продовження вирощування найврожайніших помідорів, які ваша бабуся вирощувала літо за літом. Це особисте. Це особливе. І це не завжди те, що можна просто купити.

Для інших це просто цікавий експеримент у насіннєвій науці — спосіб перевірити, чи може старе насіння все ще повернутися до життя.

Історія про столітнє насіння помідорів

Колись Ерік з Hand Tool Rescue натрапив на безкоштовний пакет насіння помідорів, захований у вінтажному каталозі Stark Bro’s Seeds, датованому 1926 роком, завдяки чому насіння було запечатане всередині віком цілого століття.

Реклама

Ерік не поставився до відкриття легковажно. Насіння було сорту під назвою Starks Blight Resister, виведеного для стійкості до в’янення, і в Інтернеті майже не було інформації про нього. На випадок, якщо це було останнє життєздатне насіння такого роду на планеті, Ерік прийняв виклик і вирішив вирощувати здорові, квітучі рослини помідорів.

Проконсультувавшись з вченими-рослинниками, ютубер дізнався, що насіння помідорів зазвичай залишається схожим приблизно до десяти років. Однак, за правильних умов майже все можливо — і завжди знайдеться насіння, яке перевершить всі шанси.

Пам’ятаючи про це, Ерік взявся за роботу. Завдяки великому терпінню, спробам і помилкам, а також ретельному тестуванню, йому вдалося успішно виростити столітнє насіння.

Відродження насіння помідорів

Якби 100-річне насіння помідорів кинули просто в землю, найімовірніше, нічого б не сталося — окрім того, що воно стане ласощами для птаха, що пролітає повз. Але замочування насіння в певних розчинах може допомогти омолодити їхні клітини, по суті, пробуджуючи їх, щоб вони могли прорости та знову рости.

Реклама

У відео Ерік ретельно відібрав найбільше насіння з пакетика за допомогою пінцета, а потім протестував різноманітні розчини для замочування в чашках Петрі. Більше насіння, зазвичай, має кращі шанси на життєздатність і частіше позитивно реагує під час процесу замочування.

Він експериментував з усіма наступними методами, але лише один дав справжній успіх. Перед початком експерименту все насіння було обережно оброблене, щоб видалити будь-які потенційні залишки, бактерії чи грибки.

Чотири чашки Петрі були підготовлені з агар-гелем — речовиною, призначеною для підтримки проростання — та гібереловою кислотою, гормоном, що стимулює ріст. У кожну з цих чашок Ерік помістив одне насіння, попередньо замочене в чаї, азоті, гібереловій кислоті або взагалі використане без замочування.

Ще чотири чашки Петрі містили лише агар-гель. Знову ж таки, в кожну чашку додавали одне насіння — замочене в чаї, гібереловій кислоті, азоті або залишене незамоченим.

Реклама

Крім того, одна чашка містила лише паперовий рушник і воду, а остання чашка містила ґрунт і насіння, замочене в гібереловій кислоті.

Як проростало насіння

Залишивши насіння на три тижні, Ерік перевірив його прогрес. У більшості чашок почали рости бактерії та грибки, але чашка з гібереловою кислотою — з насінням, замоченим в агаровому гелі — показала крихітний паросток нового росту.

За допомогою пінцета команда обережно перенесла ніжний паросток у ґрунт і доглядала за ним, обережно поливаючи та виявляючи багато терпіння.

А ось і справді обнадійлива частина: якщо цей метод може повернути до життя 100-річне насіння, є всі шанси, що він може допомогти оживити насіння, термін придатності якого давно минув. Тож перш ніж викинути той наполовину використаний пакетик з глибини вашої шухляди, можливо, варто спробувати трохи науки про насіння.

Реклама

Якщо у вас десь заховано справді старе насіння, можливо, в ньому ще залишилося трохи життя.