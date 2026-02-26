Мілла Йовович та її 18-річна донька прийшли на прем’єру фільму в Лос-Анджелесі

Мілла Йовович / © Getty Images

Акторка Мілла Йовович, яка народилася у Києві, прийшла на спеціальній показ фільму «Захисник» в Лос-Анджелесі. Вона зіграла у цьому бойовику головну роль.

На червоній доріжці зірка позувала у короткому темно-синьому плащі від Prada, який носила з шарфом, колготками та коричневими чоботами. Яскравим акцентом образу стала червона сумка з якою Мілла приходить на подібний захід вже не вперше.

Мілла Йовович / © Getty Images

Також підтримати акторку прийшла її 18-річна дочка Евер Андерсон — модель та акторка-початківиця. Дівчина на відміну від мами обрала дуже класичний ансамбль, який включав жакет та спідницю-міді. На плечі у Евер була невелика сумка на ланцюжку.

Евер Андерсон / © Getty Images

Нагадаємо, що також нещодавно голлівудська акторка з’явилася на сцені під час церемонії вручення премії The Game Awards 2025 у Лос-Анджелесі. Однак одягла вона тоді не вечірню сукню, а доволі дивний лук — вийшла на сцену у чорній сорочці та блакитних широких штанах із тонкого деніму, які заправила у високі червоні замшеві чоботи.