- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 232
- Час на прочитання
- 1 хв
Мілла Йовович та її 18-річна донька прийшли на прем’єру фільму в Лос-Анджелесі
Донька голлівудської акторки дуже на неї схожа і вже ходить з батьками на прем’єри фільмів.
Акторка Мілла Йовович, яка народилася у Києві, прийшла на спеціальній показ фільму «Захисник» в Лос-Анджелесі. Вона зіграла у цьому бойовику головну роль.
На червоній доріжці зірка позувала у короткому темно-синьому плащі від Prada, який носила з шарфом, колготками та коричневими чоботами. Яскравим акцентом образу стала червона сумка з якою Мілла приходить на подібний захід вже не вперше.
Також підтримати акторку прийшла її 18-річна дочка Евер Андерсон — модель та акторка-початківиця. Дівчина на відміну від мами обрала дуже класичний ансамбль, який включав жакет та спідницю-міді. На плечі у Евер була невелика сумка на ланцюжку.
Нагадаємо, що також нещодавно голлівудська акторка з’явилася на сцені під час церемонії вручення премії The Game Awards 2025 у Лос-Анджелесі. Однак одягла вона тоді не вечірню сукню, а доволі дивний лук — вийшла на сцену у чорній сорочці та блакитних широких штанах із тонкого деніму, які заправила у високі червоні замшеві чоботи.