Милла Йовович и ее 18-летняя дочь пришли на премьеру фильма в Лос-Анджелесе

Дочь голливудской актрисы очень на нее похожа и уже ходит с родителями на премьеры фильмов.

Милла Йовович

Милла Йовович / © Getty Images

Актриса Милла Йовович, которая родилась в Киеве, пришла на специальной показ фильма «Защитник» в Лос-Анджелесе. Она сыграла в этом боевике главную роль.

На красной дорожке звезда позировала в коротком темно-синем плаще от Prada, который носила с шарфом, колготками и коричневыми сапогами. Ярким акцентом образа стала красная сумка с которой Милла приходит на подобное мероприятие уже не впервые.

Милла Йовович / © Getty Images

Милла Йовович / © Getty Images

Также поддержать актрису пришла ее 18-летняя дочь Эвер Андерсон — модель и начинающая актриса. Девушка в отличие от мамы выбрала очень классический ансамбль, который включал жакет и юбку-миди. На плече у Эвер была небольшая сумка на цепочке.

Эвер Андерсон / © Getty Images

Эвер Андерсон / © Getty Images

Напомним, что также недавно голливудская актриса появилась на сцене во время церемонии вручения премии The Game Awards 2025 в Лос-Анджелесе. Однако надела она тогда не вечернее платье, а довольно странный лук — вышла на сцену в черной рубашке и голубых широких брюках из тонкого денима, которые заправила в высокие красные замшевые сапоги.

