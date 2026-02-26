- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
Воздушные пончики на кефире — рецепт, который возвращает мыслями в детство
Легкие, золотистые и невероятно нежные, эти пончики на кефире готовятся быстро, из простых ингредиентов и дарят максимум удовольствия.
Пончики пахнут теплом кухни, воскресными утрами и моментами, когда хочется немного больше заботы о себе. Сегодня, в мире сложных десертов и гастрономических трендов, простые домашние пончики на кефире снова возвращаются в моду. И не зря, ведь они быстрые в приготовлении и гарантированно получаются даже у новичков, а о рецепте их приготовления рассказали на странице Буде смачно разом.
Ингредиенты
- кефир
- 250 мл
- мука
- 400-450 г
- яйцо
- 1 шт.
- сахар
- 3-5 ст. л.
- сода
- 0,5 ч. л.
- масло (в тесто)
- 3 ст. л.
- масло (для жарки)
- около 500 мл
- ванильный сахар
-
- соль
-
Приготовление
В теплый кефир добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородности.
Добавьте соду и растительное масло, масса станет немного пышнее.
Постепенно введите просеянную муку и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
Дайте тесту «отдохнуть» 10-15 мин, так оно станет еще более нежным.
Раскатайте тесто до толщины 0,5-1 см.
Вырежьте кружочки (9-10 см) и сделайте отверстие в центре — классическая форма пончика.
Разогрейте масло на среднем огне и жарьте пончики по 2-3 мин с каждой стороны до золотистой корочки.
Выложите готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми.
Советы
добавьте корицу или кардамон в тесто
сделайте глазурь из шоколада или карамели
начините джемом или сгущенным молоком
подавайте с ягодами и кремом
Пончики на кефире — это тот самый рецепт, который доказывает, чтобы создать что-то по-настоящему вкусное, не нужны сложные техники или редкие ингредиенты. Это десерт о простоте, удовольствии и немного магии домашней кухни.