Пончики пахнут теплом кухни, воскресными утрами и моментами, когда хочется немного больше заботы о себе. Сегодня, в мире сложных десертов и гастрономических трендов, простые домашние пончики на кефире снова возвращаются в моду. И не зря, ведь они быстрые в приготовлении и гарантированно получаются даже у новичков, а о рецепте их приготовления рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты кефир 250 мл мука 400-450 г яйцо 1 шт. сахар 3-5 ст. л. сода 0,5 ч. л. масло (в тесто) 3 ст. л. масло (для жарки) около 500 мл ванильный сахар соль

Приготовление

В теплый кефир добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородности. Добавьте соду и растительное масло, масса станет немного пышнее. Постепенно введите просеянную муку и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Дайте тесту «отдохнуть» 10-15 мин, так оно станет еще более нежным. Раскатайте тесто до толщины 0,5-1 см. Вырежьте кружочки (9-10 см) и сделайте отверстие в центре — классическая форма пончика. Разогрейте масло на среднем огне и жарьте пончики по 2-3 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми.

Советы

добавьте корицу или кардамон в тесто

сделайте глазурь из шоколада или карамели

начините джемом или сгущенным молоком

подавайте с ягодами и кремом

Пончики на кефире — это тот самый рецепт, который доказывает, чтобы создать что-то по-настоящему вкусное, не нужны сложные техники или редкие ингредиенты. Это десерт о простоте, удовольствии и немного магии домашней кухни.