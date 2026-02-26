ТСН в социальных сетях

Рецепты
48
2 мин

Воздушные пончики на кефире — рецепт, который возвращает мыслями в детство

Легкие, золотистые и невероятно нежные, эти пончики на кефире готовятся быстро, из простых ингредиентов и дарят максимум удовольствия.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Пончики tiktok.com_@bude_smachno_razom

Пончики пахнут теплом кухни, воскресными утрами и моментами, когда хочется немного больше заботы о себе. Сегодня, в мире сложных десертов и гастрономических трендов, простые домашние пончики на кефире снова возвращаются в моду. И не зря, ведь они быстрые в приготовлении и гарантированно получаются даже у новичков, а о рецепте их приготовления рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты

кефир
250 мл
мука
400-450 г
яйцо
1 шт.
сахар
3-5 ст. л.
сода
0,5 ч. л.
масло (в тесто)
3 ст. л.
масло (для жарки)
около 500 мл
ванильный сахар
соль

Приготовление

  1. В теплый кефир добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородности.

  2. Добавьте соду и растительное масло, масса станет немного пышнее.

  3. Постепенно введите просеянную муку и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.

  4. Дайте тесту «отдохнуть» 10-15 мин, так оно станет еще более нежным.

  5. Раскатайте тесто до толщины 0,5-1 см.

  6. Вырежьте кружочки (9-10 см) и сделайте отверстие в центре — классическая форма пончика.

  7. Разогрейте масло на среднем огне и жарьте пончики по 2-3 мин с каждой стороны до золотистой корочки.

  8. Выложите готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  9. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми.

Советы

  • добавьте корицу или кардамон в тесто

  • сделайте глазурь из шоколада или карамели

  • начините джемом или сгущенным молоком

  • подавайте с ягодами и кремом

Пончики на кефире — это тот самый рецепт, который доказывает, чтобы создать что-то по-настоящему вкусное, не нужны сложные техники или редкие ингредиенты. Это десерт о простоте, удовольствии и немного магии домашней кухни.

48
