Повітряні пундики на кефірі — рецепт, який повертає думками у дитинство
Легкі, золотисті та неймовірно ніжні, ці пундики на кефірі готуються швидко, з простих інгредієнтів і дарують максимум задоволення.
Пундики пахнуть теплом кухні, недільними ранками та моментами, коли хочеться трохи більше турботи про себе. Сьогодні, у світі складних десертів і гастрономічних трендів, прості домашні пончики на кефірі знову повертаються у моду. І не дарма, адже вони швидкі у приготуванні та гарантовано вдаються навіть новачкам, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.
Інгредієнти
- кефір
- 250 мл
- борошно
- 400–450 г
- яйце
- 1 шт.
- цукор
- 3–5 ст. л
- сода
- 0,5 ч. л
- олія (в тісто)
- 3 ст. л
- олія (для смаження)
- близько 500 мл
- ванільний цукор
-
- сіль
-
Приготування
У теплий кефір додайте яйце, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Добре перемішайте до однорідності.
Додайте соду та олію, маса стане трохи пухкою.
Поступово введіть просіяне борошно та замісіть м’яке тісто. Воно має бути еластичним і не липнути до рук.
Дайте тісту «відпочити» 10–15 хв, так воно стане ще ніжнішим.
Розкачайте тісто до товщини 0,5–1 см.
Виріжте кружечки (9–10 см) і зробіть отвір у центрі — класична форма пончика.
Розігрійте олію на середньому вогні. Смажте пончики по 2–3 хв з кожного боку до золотистої скоринки.
Викладіть готові пончики на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Посипте цукровою пудрою та подавайте теплими.
Поради
додайте корицю чи кардамон у тісто
зробіть глазур із шоколаду чи карамелі
начиніть джемом або згущеним молоком
подавайте з ягодами та кремом
Пончики на кефірі — це той самий рецепт, який доводить, щоб створити щось по-справжньому смачне, не потрібні складні техніки чи рідкісні інгредієнти. Це десерт про простоту, задоволення та трохи магії домашньої кухні.