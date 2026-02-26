Пундики tiktok.com_@bude_smachno_razom

Пундики пахнуть теплом кухні, недільними ранками та моментами, коли хочеться трохи більше турботи про себе. Сьогодні, у світі складних десертів і гастрономічних трендів, прості домашні пончики на кефірі знову повертаються у моду. І не дарма, адже вони швидкі у приготуванні та гарантовано вдаються навіть новачкам, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти кефір 250 мл борошно 400–450 г яйце 1 шт. цукор 3–5 ст. л сода 0,5 ч. л олія (в тісто) 3 ст. л олія (для смаження) близько 500 мл ванільний цукор сіль

Приготування

У теплий кефір додайте яйце, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Добре перемішайте до однорідності. Додайте соду та олію, маса стане трохи пухкою. Поступово введіть просіяне борошно та замісіть м’яке тісто. Воно має бути еластичним і не липнути до рук. Дайте тісту «відпочити» 10–15 хв, так воно стане ще ніжнішим. Розкачайте тісто до товщини 0,5–1 см. Виріжте кружечки (9–10 см) і зробіть отвір у центрі — класична форма пончика. Розігрійте олію на середньому вогні. Смажте пончики по 2–3 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Викладіть готові пончики на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Посипте цукровою пудрою та подавайте теплими.

Поради

додайте корицю чи кардамон у тісто

зробіть глазур із шоколаду чи карамелі

начиніть джемом або згущеним молоком

подавайте з ягодами та кремом

Пончики на кефірі — це той самий рецепт, який доводить, щоб створити щось по-справжньому смачне, не потрібні складні техніки чи рідкісні інгредієнти. Це десерт про простоту, задоволення та трохи магії домашньої кухні.