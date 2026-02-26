ТСН у соціальних мережах

120
2 хв

Повітряні пундики на кефірі — рецепт, який повертає думками у дитинство

Легкі, золотисті та неймовірно ніжні, ці пундики на кефірі готуються швидко, з простих інгредієнтів і дарують максимум задоволення.

Станіслава Бондаренко
50 хвилин
350 ккал
Пундики

Пундики пахнуть теплом кухні, недільними ранками та моментами, коли хочеться трохи більше турботи про себе. Сьогодні, у світі складних десертів і гастрономічних трендів, прості домашні пончики на кефірі знову повертаються у моду. І не дарма, адже вони швидкі у приготуванні та гарантовано вдаються навіть новачкам, а про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

кефір
250 мл
борошно
400–450 г
яйце
1 шт.
цукор
3–5 ст. л
сода
0,5 ч. л
олія (в тісто)
3 ст. л
олія (для смаження)
близько 500 мл
ванільний цукор
сіль

Приготування

  1. У теплий кефір додайте яйце, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Добре перемішайте до однорідності.

  2. Додайте соду та олію, маса стане трохи пухкою.

  3. Поступово введіть просіяне борошно та замісіть м’яке тісто. Воно має бути еластичним і не липнути до рук.

  4. Дайте тісту «відпочити» 10–15 хв, так воно стане ще ніжнішим.

  5. Розкачайте тісто до товщини 0,5–1 см.

  6. Виріжте кружечки (9–10 см) і зробіть отвір у центрі — класична форма пончика.

  7. Розігрійте олію на середньому вогні. Смажте пончики по 2–3 хв з кожного боку до золотистої скоринки.

  8. Викладіть готові пончики на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

  9. Посипте цукровою пудрою та подавайте теплими.

Поради

  • додайте корицю чи кардамон у тісто

  • зробіть глазур із шоколаду чи карамелі

  • начиніть джемом або згущеним молоком

  • подавайте з ягодами та кремом

Пончики на кефірі — це той самий рецепт, який доводить, щоб створити щось по-справжньому смачне, не потрібні складні техніки чи рідкісні інгредієнти. Це десерт про простоту, задоволення та трохи магії домашньої кухні.

120
