Империя "офисов": на Днепропетровщине "накрыли" гигантскую сеть колл-центров
Работники «офисов» под видом инвестиционных компаний обманывали граждан Украины, Европы и Азии.
В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали гигантскую сеть мошеннических колл-центров, где работало более 1500 человек. Злоумышленники обманывали граждан Украины, Европы и Азии, предлагая фейковые инвестиции.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
На Днепропетровщине накануне прокуроры провели 27 обысков в рамках расследования масштабной мошеннической схемы. По данным правоохранителей, масштабы деятельности оказались чрезвычайно большими — только в офисах насчитывалось более 1500 рабочих мест.
Телефонное мошенничество — как это работает
Ежедневно каждый оператор совершал примерно сотню звонков потенциальным жертвам, применяя методы психологического давления.
Злоумышленники представлялись сотрудниками инвестиционных компаний и брокерских платформ. Обещая «быструю и гарантированную прибыль», они убеждали людей вкладывать деньги. Для правдоподобности использовали подставные онлайн-платформы, где потерпевшим показывали вымышленный рост «инвестиций» и фиктивные прибыли.
На самом деле все средства сразу переводились на счета, контролируемые организаторами схемы.
От действий мошенников пострадали граждане Украины, а также стран Европы и Азии — всего речь идет о сотнях пострадавших.
Во время обысков правоохранители изъяли около 1500 единиц компьютерной техники, почти 500 мобильных телефонов, серверное оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к организации и функционированию схемы.
Напомним, ранее в Украине и ЕС ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, которые обманули 47 иностранцев на более 50 млн грн через «вишинг» и «спуфинг». Во время спецоперации Connect было проведено 70 обысков в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске, изъяты сотни единиц техники и авто. Одиннадцати лицам объявлено подозрение, а шестеро иностранцев задержаны для экстрадиции.