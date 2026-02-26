Українським біженцям в одній з країн ЄС загрожують штрафи: за що доведеться платити

Українські біженці в Німеччині / © ТСН

Українським біженцям у Німеччині почали загрожувати штрафи за використання автомобілів на українській реєстрації. Пільговий період, який дозволяв користуватися такими авто без перереєстрації, офіційно завершився, і тепер діють стандартні норми місцевого законодавства.

Про це повідомляє портал Wheels News.

Протягом перших років після початку повномасштабної війни німецька влада дозволяла українцям користуватися власними автомобілями без бюрократичних процедур. Це допомогло тисячам сімей адаптуватися, працювати та зберігати мобільність. Однак тимчасові послаблення більше не діють.

Згідно з чинними правилами, будь-який автомобіль, який перебуває в Німеччині понад 12 місяців, має бути зареєстрований у країні. Це стандартна вимога, що стосується всіх іноземців. Основна причина — контроль за технічним станом транспорту, страхуванням і сплатою податків.

Відлік річного терміну починається з моменту першого в’їзду або отримання статусу тимчасового захисту. Для більшості українців цей строк уже минув, тому використання авто без реєстрації вважається адміністративним правопорушенням.

Порушникам загрожує штраф від 70 до 105 євро. У разі повторного порушення поліція може евакуювати транспортний засіб на штрафмайданчик, а витрати за зберігання та повернення авто доведеться оплачувати власнику.

Щоб уникнути проблем, водіям необхідно пройти технічний огляд у сертифікованих центрах, оформити місцевий страховий поліс та поставити автомобіль на облік. Процедура потребує часу і коштів, однак зволікання може призвести до значно більших витрат.

Правила для біженців з України – останні новини

Українцям, які виїхали до Великої Британії через війну, нададуть більше часу для продовження віз. Уряд країни вирішив утричі збільшити термін подачі документів, щоб зменшити стрес і невизначеність для людей, які вимушено залишили домівки.

Тепер українці зможуть подавати заявки на продовження дозволу на перебування за 90 днів до завершення чинної візи. Раніше цей термін становив лише 28 днів. Таке рішення ухвалили після звернень українських громад у Британії, які заявляли, що короткі строки створюють додаткову напруженість та ризики щодо легального статусу.

Польський уряд також поступово змінює правила перебування українців. Із 5 березня 2026 року набувають чинності нові норми, які обмежують доступ до безкоштовної медицини для громадян України зі статусом UKR.

Відтепер більшість українців зможуть отримувати медичні послуги лише за умови сплати внесків до системи медичного страхування. Це рішення пояснюють адаптацією законодавства до довготривалого перебування біженців у країні.

До слова, у Німеччині партія ХСС ініціює посилення міграційних правил, що передбачає повернення придатних до служби українських чоловіків додому для захисту країни. Пропозиція також вимагає від біженців, які прибули після квітня 2025 року, оплачувати своє перебування власним коштом.