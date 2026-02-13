П’ятьох українців не пропустили до Німеччини і вигнали до Польщі: у чому причина

© Associated Press

Німецька поліція на прикордонному пункті пропуску Людвігсдорф, що на кордоні з Польщею, виявила несанкціонований в’їзд 5 громадян України. Це було кваліфіковано як порушення Закону про проживання.

Про інцидент, який стався 11 лютого, повідомляє Presseportal з посиланням на Федеральний інспекторат поліції Людвігсдорфа.

Було встановлено, що українці не мали необхідних дозволів на проживання для в’їзду до Шенгенської зони.

«Хоча громадяни України мають право на безвізовий в’їзд до 90 днів, для перебування, що перевищує цей термін, потрібна віза або дозвіл на проживання. Ці особи могли лише довести, що вони мають законне право на проживання в Польщі, Франції чи Норвегії, але не те, що їм дозволено подорожувати до інших країн Шенгенської зони», — йдеться у повідомленні.

Проти українців було порушено кримінальну справу за незаконний в’їзд та незаконне проживання. Їм також було відмовлено у в’їзді до Німеччини. Усіх повернули до Польщі.

