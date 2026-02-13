Зеленський сказав, коли Трампу найвигідніше закінчити війну в Україні: подробиці заяви

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський вважає, що найближчі кілька місяців можуть стати вирішальним «вікном можливостей» для завершення війни. На його думку, цей процес напряму залежить від особистої зацікавленості президента США Дональда Трампа та його політичних амбіцій.

Про це заявив глава держави в інтерв’ю The Atlantik.

Зеленський підтвердив припущення, що саме зараз існує унікальний момент, коли інтереси України та політичні цілі Білого дому можуть збігтися. Президент наголосив, що росіянам також варто усвідомлювати цей фактор.

«Думаю, що так (це вікно можливостей — ред.). Нехай це буде моя суб’єктивна точка зору, бо я знаю, що американська сторона іноді ображається, коли я висловлюю саме цю думку. Але одне мені зрозуміло. Росіяни можуть використати цей час, щоб завершити війну, поки президент Трамп справді зацікавлений у цьому, коли це дуже важливо та цінно для нього», — зазначил Зеленський.

Український лідер закликав «говорити як дорослі» та відкинути зайві ілюзії. За його словами, мотивація Трампа є доволі прагматичною. Хоча бажання зберегти людські життя є важливим, ключовим фактором для американського президента залишається політичний успіх напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах.

«Цінність може звучати занадто меркантильно для деяких людей. Але давайте говорити чесно. Найвигідніша ситуація для Трампа — зробити це до проміжних виборів. Це була б перемога для нього», — пояснив Зеленський.

Президент підсумував, що для Трампа успішне завершення конфлікту стане безумовною політичною перемогою, яку він зможе використати для зміцнення своїх позицій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що війна є питанням виживання, проте Україна прагне дипломатичного завершення. Глава держави сподівається на швидкий мир, зауваживши, що через вибори США хочуть завершити конфлікт до червня. Україна вже запропонувала американській стороні чіткий покроковий план із термінами та етапами.