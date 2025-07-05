Війна в Україні: що тримає Путіна і коли він припинить бойові дії

Путін та Зеленський / © ТСН

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Путін не припинить військові дії в Україні, доки ціна війни для нього залишається прийнятною.

Таку думку висловив кандидат політичних наук, голова Міжнародної асоціації малих міст Олексій Буряченко в ефірі КИЇВ24.

За словами експерта, Росія не рахує людські втрати і навіть повертається до використання застарілої техніки, зокрема танків Т-62, які за своїм станом більше схожі на металобрухт. Втім, вони все ще здатні завдавати шкоди.

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«Допоки Путін не усвідомить, що продовження війни призведе до його поразки, він буде діяти так само», — підкреслив Буряченко. Він також зазначив, що нинішні успіхи Росії на Дніпропетровщині, Сумщині та інших напрямках слугують радше політичними заявами, аніж стратегічними перемогами.

Експерт прогнозує, що Росія готується до нової фази війни, яка може початися через 2-3 роки після можливого перемир’я. При цьому контроль над такими регіонами, як Дніпропетровська, Запорізька області та Одеський регіон, є для Москви ключовим завданням, оскільки вони є економічним і логістичним серцем України.

Олексій Буряченко наголосив, що без потужного глобального тиску на Кремль війна в Україні може затягнутися ще надовго.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, Кремль намагається залучити до війни проти України нового союзника, прикриваючи це «гуманітарними проєктами» в прикордонних регіонах Росії. Наразі планується направлення до РФ зведеного загону інженерних військ з Лаосу, проте не виключено, що лаоські солдати можуть опинитися у ролі гарматного м’яса.

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З відкритих джерел, зокрема довідника Military Balance, відомо, що станом на 2024 рік чисельність народної армії Лаосу становила 29 100 осіб, з яких 25 600 — у складі сухопутних військ.