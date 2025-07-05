ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Далі без українок: Ястремська не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon-2025

Остання з українок завершила виступи в одиночному розряді трав'яного мейджора.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даяна Ястремська

Даяна Ястремська / © Associated Press

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№42 WTA) не зуміла пробитися до 1/8 фіналу Wimbledon-2025.

У матчі третього кола основної сітки 25-річна уродженка Одеси програла іспанці Джессіці Бузас Манейро (№62 WTA) – 1:6, 6:2, 3:6.

Поєдинок тривав 1 годину і 23 хвилини. У другому сеті за рахунку 3:0 на користь Даяни матч переривався через дощ.

Зазначимо, що на старті трав'яного мейджора Ястремська сенсаційно обіграла другу ракетку світу американку Корі Гауфф, а потім здобула вольову перемогу над нейтральною суперницею з російським паспортом Анастасією Захаровою (№95 WTA).

Таким чином, Україна не буде представлена в 1/8 фіналу одиночного розряду Wimbledon-2025.

Раніше у третьому раунді змагань зупинилася Еліна Світоліна, друге коло не зуміла подолати Юлія Стародубцева, а Марта Костюк вибула вже на старті основної сітки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie