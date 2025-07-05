Далі без українок: Ястремська не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon-2025

Даяна Ястремська / © Associated Press

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Українська тенісистка Даяна Ястремська (№42 WTA) не зуміла пробитися до 1/8 фіналу Wimbledon-2025.

У матчі третього кола основної сітки 25-річна уродженка Одеси програла іспанці Джессіці Бузас Манейро (№62 WTA) – 1:6, 6:2, 3:6.

Поєдинок тривав 1 годину і 23 хвилини. У другому сеті за рахунку 3:0 на користь Даяни матч переривався через дощ.

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Зазначимо, що на старті трав'яного мейджора Ястремська сенсаційно обіграла другу ракетку світу американку Корі Гауфф, а потім здобула вольову перемогу над нейтральною суперницею з російським паспортом Анастасією Захаровою (№95 WTA).

Таким чином, Україна не буде представлена в 1/8 фіналу одиночного розряду Wimbledon-2025.

Раніше у третьому раунді змагань зупинилася Еліна Світоліна, друге коло не зуміла подолати Юлія Стародубцева, а Марта Костюк вибула вже на старті основної сітки.