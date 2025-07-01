Костюк сенсаційно вибула на старті Wimbledon-2025

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) не змогла вийти до другого кола основної сітки Wimbledon-2025.

У своєму стартовому матчі на турнірі 23-річна уродженка Києва програла представниці Словенії Вероніці Ер'явець (№171 WTA), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

Матч тривав 2 години 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 4:6.

Реклама

За проведений на корті час Костюк виконала 4 подачі навиліт і припустилася 4 подвійних помилок.

Це була перша очна зустріч тенісисток. До сьогодні вони між собою ніколи не грали.

Марта уп'яте поспіль виступила в основі Wimbledon. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam залишаються виходи до третього раунду в 2023 та 2024 роках.

Раніше повідомлялося, що до другого кола Wimbledon-2025 розгромною перемогою вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна.

Реклама

Пізніше свої матчі першого раунду трав'яного мейджора проведуть ще дві українки – Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева.