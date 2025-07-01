Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що «розгляне» питання про депортацію Ілона Маска зі США.

Американського президента цитує Clash Report.

Трамп каже, що «розгляне» питання про депортацію Ілона Маска зі США, пише Clash.

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Американський президент також заявив, що на мільярдера, ймовірно, чекають великі втрати.

«Маск засмучений втратою мандата на електромобілі, але він може втратити набагато більше», — сказав Трамп.

Що відомо про скандал між Трампом і Маском

Черговий скандал Трампа з Маском погрожує закінчитися закритям бізнесу мільярдера. Ілон Маск вчергове розкритикував бюджетний законопроєкт президента Дональда Трампа і пригрозив, що в разі ухвалення його Конгресом США створить нову політичну силу.

Раніше господар Білого дому назвав Маска «чудовим хлопцем», водночас заявивши, що мільярдер образився на нього через його політику щодо електромобілів.

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«Маску доведеться закрити бізнес і повернутися додому до Південної Африки без державних субсидій. Можливо, його діяльність варто перевірити?» — написав Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що «дуже здивований» і «розчарований» критикою з боку колишнього союзника Ілона Маска на адресу його ключового бюджетного законопроєкту. Ілон Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа понад 250 млн дол., своєю чергою обурився «такою невдячністю» президента і заявив, що той би не виграв без нього вибори.

У відповідь на критику Маска Трамп пригрозив зупинити його масштабні ділові угоди з федеральним урядом, які є основою програми SpaceX.

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