Трамп пояснив, чому Ілон Маск образився на нього

Американський мільярдер Ілон Маск і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск образився на нього через його політику щодо електромобілів.

Про це американський лідер сказав в інтерв’ю Fox News.

За словами Трампа, причиною непорозуміння стало те, що американський президент не підтримує бажання гендиректора Tesla, щоб «усі їздили на електромобілях».

Реклама

При цьому господар Білого дому назвав Маска «чудовим хлопцем».

«Я знаю, що в нього завжди все вийде. Він розумний хлопець. Він навіть проводив кампанію разом зі мною… Але згодом трохи засмутився — і це було недоречно», — доволі м’яко описав Дональд Трамп свій недавній конфлікт із мільярдером, який був одним із найбільших фінансових спонсорів його виборчої кампанії.

Нагадаємо, що конфлікт почався з того, що Ілон Маск публічно розкритикував податково-бюджетний закон Трампа, назвавши його «огидною мерзотою», яка «збільшить дефіцит до 2,5 трлн дол». У відповідь президент США назвав бізнесмена «божевільним».

Стосунки між недавніми соратниками загострилися ще більше після того, як Маск у соцмережі X звинуватив Трампа в «невдячності» і припустив, що без нього той програв би вибори. На піку своєї образи Маск припустив, що президент США причетний до скандалу з педофілією і фігурує у так званих «файлах Епштейна».

Реклама

Дональд Трамп у відповідь забрав субсидії для електромобілів і пообіцяв скасувати держзамовлення компаніям Маска як спосіб «заощадити мільярди».

Згодом президент США заявив про завершення стосунків з мільярдером. Він також попередив Маска про «серйозні наслідки», якщо той фінансуватиме на майбутніх виборах кандидатів від Демократичної партії.

Невдовзі Ілон Маск неочікувано підтримав позицію президента Трампа щодо придушення антимігрантських протестів у Лос-Анджелесі.