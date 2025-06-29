Трамп объяснил, почему Илон Маск обиделся на него

Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск обиделся на него из-за его политики в отношении электромобилей.

Об этом американский лидер сказал в интервью Fox News.

По словам Трампа, причиной недоразумения стало то, что американский президент не поддерживает желание гендиректора Tesla, чтобы «все ездили на электромобилях».

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При этом хозяин Белого дома назвал Маска «замечательным парнем».

«Я знаю, что у него всегда все получится. Он умный парень. Он даже проводил кампанию вместе со мной… Но потом немного расстроился — и это было неуместно», — довольно мягко описал Дональд Трамп свой недавний конфликт с миллиардером, который был одним из крупнейших финансовых спонсоров его избирательной кампании.

Напомним, что конфликт начался с того, что Илон Маск публично раскритиковал налогово-бюджетный закон Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью», которая «увеличит дефицит до 2,5 трлн долл». В ответ президент США назвал бизнесмена «сумасшедшим».

Отношения между недавними соратниками обострились еще больше после того, как Маск в соцсети X обвинил Трампа в «неблагодарности» и предположил, что без него тот проиграл бы выборы. На пике своей обиды Маск предположил, что президент США причастен к скандалу с педофилией и фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна».

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Дональд Трамп в ответ забрал субсидии для электромобилей и пообещал отменить госзаказы компаниям Маска как способ «сэкономить миллиарды».

Впоследствии президент США заявил о завершении отношений с миллиардером. Он также предупредил Маска о «серьезных последствиях», если тот будет финансировать на предстоящих выборах кандидатов от Демократической партии.

Вскоре Илон Маск неожиданно поддержал позицию президента Трампа по подавлению антимигрантских протестов в Лос-Анджелесе.