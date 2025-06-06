Трамп хочет избавиться от автомобиля Tesla, который он купил у Маска

Дональд Трамп и электрокар Tesla / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планирует избавиться от автомобиля Tesla, который он приобрел в марте этого года у своего бывшего соратника Илона Маска в знак поддержки его бизнеса.

Об этом сообщают ABC News и CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

Красный автомобиль, который в присутствии журналистов Илон Маск демонстрировал американскому президенту, теперь могут продать или, возможно, подарить.

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В марте Трамп устроил шоу, рассматривая модели Tesla возле Белого дома, когда компания Маска понесла убытки из-за негативной реакции на деятельность бизнесмена в администрации президента США.

Дональд Трамп приобрел Tesla, чтобы поддержать бизнес Илона Маска / © Associated Press

Впоследствии Дональд Трамп позволял некоторым своим младшим сотрудникам пользоваться этим автомобилем.

В четверг, когда Маск и Трамп обменялись острыми выпадами друг против друга в соцсетях, Tesla еще была припаркована прямо на Вест-Экзекьютив-авеню (закрытая улица, которая служит парковкой для Белого дома).

В пятницу утром во время телефонного разговора с ABC News Дональд Трамп заявил, что не заинтересован во встрече и разговоре с бывшим соратником.

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«Вы имеете в виду человека, который сошел с ума?» — сказал он в ответ на вопрос о том, состоится ли сегодня его встреча с Илоном Маском.

Трамп добавил, что Маск хочет с ним поговорить, но он не готов разговаривать с владельцем Tesla и SpaceX.

Люди, близкие к Трампу, описывали его как человека, который скорее грустит, чем злится на Маска. Один советник, который был с Трампом в четверг вечером, сказал, что он выглядел «расстроенным» разрывом отношений.

Как сообщалось ранее, спор между недавними соратниками Илоном Маском и Дональдом Трампом начался, когда миллиардер после своего увольнения с должности директора DOGE в администрации президента США, публично раскритиковал «большой прекрасный законопроект» — радикальное налоговое предложение Трампа.

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Маск публично назвал закон, которым гордится Трамп, «отвратительной мерзостью». В ответ президент США обозвал своего бывшего друга «сумасшедшим».

Напомним, накануне, 5 июня, Илон Маск фактически обвинил хозяина Белого дома в причастности к педофилии, заявив, что Дональд Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна».