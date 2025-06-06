Трамп отказывается разговаривать с Маском, потому что тот "сошел с ума "

Трамп и Моск / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пока не хочет разговаривать с миллиардером Илоном Маском после их громкой ссоры.

Об этом американский лидер заявил в интервью ABC News.

Трамп во время разговора с журналистами продемонстрировал удивительное безразличие к их ссоре, будто это даже не было резонансным событием 5 июня.

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«Вы имеете в виду человека, который сошел с ума», — спросил он у ABC News, добавив, что в разговоре с миллиардером пока не заинтересован.

Трамп уточнил, что Маск хочет поговорить с ним, но он не готов разговаривать с миллиардером.

Ссора Трампа и Маска

Напомним, вчера, 5 июня, президент США Дональд Трамп публично раскритиковал своего бывшего советника Илона Маска. Американский лидер добавил, что очень разочарован поведением Маска.

Это произошло после того, как миллиардер подверг резкой критике законопроект о льготах и расходах, предусматривающий продление пониженных налогов.

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По словам американского лидера, он «отобрал» у Маска «мандат на электромобиле».

Сегодня, 6 июня, Politico со ссылкой на собственные источники написало о том, что Трамп и Маск планируют поговорить по телефону.