ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1214
Время на прочтение
1 мин

Трамп отказывается разговаривать с Маском, потому что тот "сошел с ума "

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что в разговоре с миллиардером Илогом Маском пока не заинтересован.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Трамп и Моск

Трамп и Моск / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пока не хочет разговаривать с миллиардером Илоном Маском после их громкой ссоры.

Об этом американский лидер заявил в интервью ABC News.

Трамп во время разговора с журналистами продемонстрировал удивительное безразличие к их ссоре, будто это даже не было резонансным событием 5 июня.

«Вы имеете в виду человека, который сошел с ума», — спросил он у ABC News, добавив, что в разговоре с миллиардером пока не заинтересован.

Трамп уточнил, что Маск хочет поговорить с ним, но он не готов разговаривать с миллиардером.

Ссора Трампа и Маска

Напомним, вчера, 5 июня, президент США Дональд Трамп публично раскритиковал своего бывшего советника Илона Маска. Американский лидер добавил, что очень разочарован поведением Маска.

Это произошло после того, как миллиардер подверг резкой критике законопроект о льготах и расходах, предусматривающий продление пониженных налогов.

По словам американского лидера, он «отобрал» у Маска «мандат на электромобиле».

Сегодня, 6 июня, Politico со ссылкой на собственные источники написало о том, что Трамп и Маск планируют поговорить по телефону.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie