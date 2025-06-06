Скандал Трампа и Маска: оба потеряли миллиарды за один день

Илон Маск / © Associated Press

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Личные оскорбления, сообщения в соцсетях и острые публичные заявления между генеральным директором Tesla Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом вылились в огромные финансовые потери обоих.

Об этом пишет издание Аxios.

Внезапный скандал между Маском и Трампом стоил президенту США более миллиарда долларов. Корпорация Трампа Trump Media and Technology Group потеряла 8%, что уменьшило его состояние на 202 млн долларов.

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Кроме того, мемкоин TRUMP упал в цене на 10%, что означает еще около 900 млн долларов потерь для президента США.

Илон Маск потерял за сутки около 20 млрд долларов. Главной причиной тому стало резкое падение акций Tesla на 14,3%, что составляет 153 млрд долларов капитализации компании. Теперь состояние Маска оценивается в 335 млрд долларов, что не повлияло на его статус самого богатого человека мира. Таким образом, оба миллиардера — Маск и Трамп — менее чем за сутки потеряли более 21 млрд долларов своего состояния.

Что предшествовало

Маск и Трамп часто поддерживали друг друга публично. Их отношения ухудшились после решения администрации Трампа отозвать кандидатуру миллиардера Айзекмана как главы NASA, являющегося близким партнером Маска, на должность руководителя NASA.

После этого Маск стал агрессивно критиковать налоговый законопроект, который продвигает Трамп.

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Трамп предположил, что Маск критикует его налоговый законопроект из-за эгоизма. Документ предлагает отменить субсидии на электромобили, поскольку документ предлагает отменить субсидии на электромобили. После этого они публично поссорились в соцсетях.

Трамп сказал, что Маск «надоедал» ему в должности.

«Илон надоел, я попросил его уйти, я отменил его электромобильный мандат, который заставлял всех покупать электрокары, никому больше не требовавшиеся (и он знал об этом уже несколько месяцев!) — и он просто сорвался!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Маск заявил, что президент находится в списках Эпштейна.

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Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в сексе с несовершеннолетними, организации проституции и торговли людьми. В 2019 году стало известно, что ФБР обнаружило в его записной книжке тысячи имен знаменитостей, политиков, кинозвезд и бизнесменов. Их стали подозревать о том, что они могли воспользоваться услугами Эпштейна.