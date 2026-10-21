В Одессе мужчина ударил ножом в шею военного ТЦК и пытался сбить машиной

44-летний мужчина ранил военнослужащего ТЦК и пытался на него наехать

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В Одессе 20 октября во время мобилизационных мероприятий на блокпоста мужчина ранил военнослужащего ТЦК ножом, а затем пытался наехать на него на автомобиле.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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По информации местных пабликов, инцидент произошел возле жилмассива «Совиньон» на пересечении улиц Александра Свища и Приморской в Одессе. Там 44-летний мужчина ударил ножом в шею сотрудника ТЦК во время мобилизации.

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Что говорят в ТЦК

В Одесском ОТЦК утверждают, что на блокпосте водитель пытался скрыться с места происшествия и создал аварийную ситуацию.

Как оказалось, мужчина находился в розыске за нарушение правил военного учета.

«Он оказывал активное сопротивление, нанес военнослужащему ранение в участок шеи предметом, внешне похожим на нож, после чего предпринял попытку наезда на него транспортным средством», — утверждают в военкомате.

Гражданский мужчина задержан на месте происшествия. Пострадавший военнослужащий ТЦК был госпитализирован. По данным ТЦК, он находится под наблюдением врачей.

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Ранее сообщалось, что у ТЦК на столичном Печерске произошла стрельба.

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