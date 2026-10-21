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В Одесі чоловік вдарив ножем в шию військового ТЦК і намагався збити машиною
На блокпосту в Одесі чоловік порізав шию військовому ТЦК і намагався втекти на авто.
В Одесі 20 жовтня під час мобілізаційних заходів на блокпосту чоловік поранив військовослужбовця ТЦК ножем, а потім намагався наїхати на нього автомобілем.
Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.
За інформацією місцевих пабліків, інцидент стався біля житлового масиву «Совіньйон» на перетині вулиць Олександра Свища та Приморської в Одесі. Там 44-річни чоловік ударив ножем у шию співробітника ТЦК під час мобілізації.
Що кажуть у ТЦК
В Одеському ОТЦК стверджують, що на блокпості водій намагався втекти з місця події та створив аварійну ситуацію.
Як виявилося, чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.
«Він чинив активний опір, завдав військовослужбовцю поранення в ділянку шиї предметом, зовні схожим на ніж, після чого здійснив спробу наїзду на нього транспортним засобом», — стверджують у військкоматі.
Цивільного чоловіка затримано на місці події. Потерпілого військовослужбовця ТЦК госпіталізували. За даними ТЦК, він перебуває під наглядом лікарів.
Раніше повідомлялося, що у ТЦК на столичному Печерську сталася стрілянина.