ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

В Одесі роми з камінням штурмували ТЦК, щоб звільнити свого "барона" (відео)

В Одесі натовп вимагав звільнення розшукуваного ухилянта, що призвело до втручання поліції.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
В Одесі роми жбурляли каміння у будівлю ТЦК та СП

В Одесі роми жбурляли каміння у будівлю ТЦК та СП / © скриншот з відео

В Одесі біля Пересипського ТЦК та СП спалахнув масштабний конфлікт за участю ромської громади. Десятки людей намагалися проникнути до будівлі та закидали її камінням після затримання ромського «барона». За справу взялася поліція.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та поліція Одеської області.

В Одесі ввечері 20 жовтня до будівлі ТЦК прийшла група представників ромської громади, які намагалися потрапити всередину. Причиною ситуації стало затримання чоловіка під час мобілізаційних заходів. У соцмережах його назвали «бароном».

Біля центру комплектування зібралися десятки людей. Вони почали кидати каміння в будівлю. Очевидці зняли цей факт на відео.

Поліція про «штурм» ромами ТЦК в Одесі

Обласна поліція повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства біля будівлі ТЦК у Пересипському районі. Двох найактивніших учасників інциденту затримали в процесуальному порядку та доправили до відділу поліції.

За попередніми даними правоохоронців, до районного ТЦК доправили військовозобов’язаного, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Після цього на його підтримку до воріт військкомату прибула група людей. Вони почали жбурляти каміння у двір та будівлю ТЦК.

«Поліція закликає громадян дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок, утримуватися від будь-яких протиправних дій та не вчиняти дій, що можуть загрожувати безпеці оточення», — наголошується в заяві.

У поліції нагадали, що за хуліганські дії передбачена максимальна відповідальність у вигляді до п’яти років обмеження волі або до чотирьох років ув’язнення.

Нагадаємо, 20 жовтня в Одесі 44-річний чоловік, який перебував у розшуку за порушення військового обліку, вдарив співробітника ТЦК ножем у шию та намагався збити його автомобілем, тікаючи з місця події. Нападника затримали на місці, а військового госпіталізували.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie