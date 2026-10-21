В Одесі роми з камінням штурмували ТЦК, щоб звільнити свого "барона" (відео)

В Одесі роми жбурляли каміння у будівлю ТЦК та СП / © скриншот з відео

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В Одесі біля Пересипського ТЦК та СП спалахнув масштабний конфлікт за участю ромської громади. Десятки людей намагалися проникнути до будівлі та закидали її камінням після затримання ромського «барона». За справу взялася поліція.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та поліція Одеської області.

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В Одесі ввечері 20 жовтня до будівлі ТЦК прийшла група представників ромської громади, які намагалися потрапити всередину. Причиною ситуації стало затримання чоловіка під час мобілізаційних заходів. У соцмережах його назвали «бароном».

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Біля центру комплектування зібралися десятки людей. Вони почали кидати каміння в будівлю. Очевидці зняли цей факт на відео.

Дата публікації 09:30, 21.10.26 Кількість переглядів 5 В Одесі роми закидали камінням будівлю ТЦК, щоб звільнити "барона”

Поліція про «штурм» ромами ТЦК в Одесі

Обласна поліція повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства біля будівлі ТЦК у Пересипському районі. Двох найактивніших учасників інциденту затримали в процесуальному порядку та доправили до відділу поліції.

За попередніми даними правоохоронців, до районного ТЦК доправили військовозобов’язаного, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Після цього на його підтримку до воріт військкомату прибула група людей. Вони почали жбурляти каміння у двір та будівлю ТЦК.

«Поліція закликає громадян дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок, утримуватися від будь-яких протиправних дій та не вчиняти дій, що можуть загрожувати безпеці оточення», — наголошується в заяві.

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У поліції нагадали, що за хуліганські дії передбачена максимальна відповідальність у вигляді до п’яти років обмеження волі або до чотирьох років ув’язнення.

Нагадаємо, 20 жовтня в Одесі 44-річний чоловік, який перебував у розшуку за порушення військового обліку, вдарив співробітника ТЦК ножем у шию та намагався збити його автомобілем, тікаючи з місця події. Нападника затримали на місці, а військового госпіталізували.

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