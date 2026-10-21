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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе ромы с камнями штурмовали ТЦК, чтобы освободить своего "барона" (видео)

В Одессе толпа требовала освобождения разыскиваемого уклониста, что привело к вмешательству полиции.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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В Одессе ромы швыряли камни в здание ТЦК и СП

В Одессе ромы швыряли камни в здание ТЦК и СП / © скриншот с видео

В Одессе возле Пересыпского ТЦК и СП разразился масштабный конфликт с участием ромской общины. Десятки людей пытались проникнуть в здание и забросали его камнями после задержания ромского «барона». За дело взялась полиция.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и полиция Одесской области.

В Одессе вечером 20 октября к зданию ТЦК пришла группа представителей ромской общины, пытавшаяся попасть внутрь. Причиной ситуации стало задержание мужчины во время мобилизационных мероприятий. В соцсетях его назвали «бароном».

У центра комплектования собрались десятки человек. Они начали бросать камни в здание. Очевидцы сняли этот факт на видео.

Полиция о «штурме» ромами ТЦК в Одессе

Областная полиция сообщила, что возбудила уголовное производство по факту хулиганства возле здания ТЦК в Пересыпском районе. Двое самых активных участников инцидента были задержаны в процессуальном порядке и доставлены в отдел полиции.

По предварительным данным правоохранителей, в районный ТЦК доставили военнообязанного, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. После этого в его поддержку к воротам военкомата прибыла группа людей. Они начали швырять камни во двор и здание ТЦК.

«Полиция призывает граждан соблюдать требования действующего законодательства, не нарушать общественный порядок, воздерживаться от каких-либо противоправных действий и не совершать действий, которые могут угрожать безопасности окружающих», — отмечается в заявлении.

В полиции напомнили, что за хулиганские действия предусмотрена максимальная ответственность в виде до пяти лет ограничения свободы или четырех лет заключения.

Напомним, 20 октября в Одессе 44-летний мужчина, находившийся в розыске за нарушение военного учета, ударил сотрудника ТЦК ножом в шею и пытался сбить его на автомобиле, убегая с места происшествия. Нападавшего задержали на месте, а военного госпитализировали.

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