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В Одессе ромы с камнями штурмовали ТЦК, чтобы освободить своего "барона" (видео)
В Одессе толпа требовала освобождения разыскиваемого уклониста, что привело к вмешательству полиции.
В Одессе возле Пересыпского ТЦК и СП разразился масштабный конфликт с участием ромской общины. Десятки людей пытались проникнуть в здание и забросали его камнями после задержания ромского «барона». За дело взялась полиция.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы и полиция Одесской области.
В Одессе вечером 20 октября к зданию ТЦК пришла группа представителей ромской общины, пытавшаяся попасть внутрь. Причиной ситуации стало задержание мужчины во время мобилизационных мероприятий. В соцсетях его назвали «бароном».
У центра комплектования собрались десятки человек. Они начали бросать камни в здание. Очевидцы сняли этот факт на видео.
Полиция о «штурме» ромами ТЦК в Одессе
Областная полиция сообщила, что возбудила уголовное производство по факту хулиганства возле здания ТЦК в Пересыпском районе. Двое самых активных участников инцидента были задержаны в процессуальном порядке и доставлены в отдел полиции.
По предварительным данным правоохранителей, в районный ТЦК доставили военнообязанного, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. После этого в его поддержку к воротам военкомата прибыла группа людей. Они начали швырять камни во двор и здание ТЦК.
«Полиция призывает граждан соблюдать требования действующего законодательства, не нарушать общественный порядок, воздерживаться от каких-либо противоправных действий и не совершать действий, которые могут угрожать безопасности окружающих», — отмечается в заявлении.
В полиции напомнили, что за хулиганские действия предусмотрена максимальная ответственность в виде до пяти лет ограничения свободы или четырех лет заключения.
Напомним, 20 октября в Одессе 44-летний мужчина, находившийся в розыске за нарушение военного учета, ударил сотрудника ТЦК ножом в шею и пытался сбить его на автомобиле, убегая с места происшествия. Нападавшего задержали на месте, а военного госпитализировали.