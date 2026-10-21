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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
99

В Одессе ромы забросали камнями здание ТЦК, чтобы освободить "барона"

В Одессе ромы забросали камнями здание ТЦК, чтобы освободить "барона"

В Одессе ромы забросали камнями здание ТЦК, чтобы освободить "барона"

В Одессе у Пересыпского ТЦК и СП представители ромской общины устроили конфликт и забросали здание камнями, пытаясь освободить задержанного во время мобилизационных мероприятий «барона». По данным полиции, мужчина находился в розыске за уклонение от мобилизации. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства и задержали двух самых активных участников инцидента.

Дата публикации
Количество просмотров
99

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