В Одессе ромы забросали камнями здание ТЦК, чтобы освободить "барона"

Реклама

В Одессе у Пересыпского ТЦК и СП представители ромской общины устроили конфликт и забросали здание камнями, пытаясь освободить задержанного во время мобилизационных мероприятий «барона». По данным полиции, мужчина находился в розыске за уклонение от мобилизации. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства и задержали двух самых активных участников инцидента.