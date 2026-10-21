В США запускают необычные авиарейсы для взрослых

В США запускают авиарейсы без детей / © pexels.com

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Американская авиакомпания JetBlue решила предложить необычный формат отдыха для тех, кто не хочет путешествовать с детьми. Совместно с круизным оператором Virgin Voyages она подготовила специальный пакет «Не беспокоить» (Do Not Disturb), который предусматривает не только отдых на лайнере без детей, но и перелет исключительно в компании взрослых.

Об этом сообщает LADbible.

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Первыми воспользоваться новым предложением смогут пассажиры, отправляющиеся из Нью-Йорка во Флориду. Для них организуют рейс из аэропорта имени Джона Кеннеди в Форт-Лодердейл, на который не будут допускать детей. Далее путешественников ждет круиз из Майами на судне Brilliant Lady.

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В течение четырёх дней туристы посетят Ки-Уэст и частный пляжный клуб Virgin Voyages на Багамских островах. Организаторы также обещают гостям несколько приятных сюрпризов, среди которых приветственный подарок, праздничный тост и закрытая вечеринка на лайнере.

За такой отдых двум взрослым придётся заплатить 2750 долларов. В эту сумму входят перелет туда и обратно, проживание на круизном судне, трансферы, чаевые, а также 100 долларов на каюту для расходов в баре.

Впрочем, воспользоваться предложением сможет лишь ограниченное число желающих, ведь для бронирования выделено всего 60 кают. Первое путешествие запланировано на 4–8 марта 2027 года, а продажа пакетов начнется 21 октября.

Как пояснил президент Paisly Джейми Перри, компания рассматривает возможность расширения программы. Если новый формат заинтересует туристов, в будущем в него могут добавить отели и вылеты из других американских городов.

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В то же время результаты опроса PhotoAiD, проведённого в 2023 году среди тысячи взрослых американцев, свидетельствуют о значительном интересе к таким перелётам. В частности, 82% опрошенных хотели бы иметь возможность летать без детей, а 64% согласились бы платить за это на 10–30% больше. Еще 69% респондентов поддержали идею обустройства отдельных зон для взрослых в обычных самолетах.

Напомним, ранее самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренное возвращение в аэропорт Хьюстона вскоре после взлета. Причиной стало серьёзное повреждение лобового стекла в кабине пилотов. По словам экипажа, оно покрылось трещинами, а осколки начали осыпаться внутрь кабины.

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