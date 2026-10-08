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Самолет со 110 людьми попал под удар молнии: чем всё закончилось
После приземления на самолете обнаружили повреждения, но никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В Индии молния ударила в пассажирский самолет авиакомпании IndiGo во время захода на посадку в аэропорту Лакхнау. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа.
Об этом сообщает издание Express.
Инцидент произошёл 7 октября во время выполнения рейса из Патны в Лакхнау. По предварительным данным, самолёт находился на высоте около 15 тысяч метров, когда попал в зону сложных погодных условий.
Источники в аэропорту сообщили, что во время захода на посадку самолет, по всей видимости, был поражен молнией. В авиакомпании при этом отметили, что воздушное судно попало в неблагоприятные погодные условия, в частности в град.
Airbus A320-251N успешно приземлился в Международном аэропорту имени Чаудхари Чарана Сингха. Пилоты предупредили диспетчеров о возможном ударе молнии, однако во время полёта не смогли оценить масштаб повреждений.
Повреждения обнаружили уже после посадки
Повреждению подверглась носовая часть самолета — обтекатель, защищающий метеорологический радар. Более серьезных повреждений или травм у пассажиров и членов экипажа зафиксировано не было.
В IndiGo подтвердили, что самолёт попал в неблагоприятные погодные условия, в частности в град, в результате чего был повреждён носовой обтекатель.
«Самолёт благополучно приземлился, и все пассажиры сошли с борта в пункте назначения», — заявили в авиакомпании.
Представители аэропорта сообщили, что повреждения обнаружила наземная бригада уже после того, как самолет покинул взлетно-посадочную полосу и прибыл на стоянку. После этого воздушному судну присвоили статус AOG, то есть его временно вывели из эксплуатации из-за технических неисправностей.
Рейс отменили, самолет отправили на ремонт
Повреждённый самолёт должен был вскоре выполнить следующий рейс из Лакхнау в Ахмедабад. Однако авиакомпания предоставила пассажирам другой самолёт, который вылетел с задержкой.
Сам самолет остался в аэропорту для технического осмотра и ремонта. Его вернут в эксплуатацию только после устранения повреждений и получения необходимого разрешения.
Об инциденте сообщило Генеральное управление гражданской авиации Индии. Представитель аэропорта отметил, что среди предварительных версий происшествия рассматривается именно удар молнии в условиях сложной погоды.
«Самолёт приземлился в штатном режиме, сообщений о травмах или пострадавших не поступало», — сказал представитель аэропорта.
Напомним, что в Танзании самолет с туристами на борту был вынужден совершить аварийную посадку после того, какво время взлета наехал на пешеходный переход.