Самолет с шестью людьми исчез за мгновение до посадки: в море нашли обломки

Gulfstream / © gulfstream

Реклама

У побережья американского штата Массачусетс обнаружили обломки самолета Gulfstream G100, пропавшего во время медицинской эвакуации с Бермудских островов в Бостон. На борту находились шесть человек, их поиски продолжаются.

Об этом сообщила Береговая охрана США, сообщает UNILAD.

Реклама

Самолет вылетел с Бермудских островов в субботу, 3 октября, в 00:41 по местному времени и направлялся в международный аэропорт Бостон Логан.

Реклама

По данным FlightAware, около 1:04 он всего за три минуты резко снизился с высоты 23,5 тысяч футов до 11 тысяч. Последний сигнал радара зафиксировали в 1:23 примерно за две минуты до запланированной посадки.

После сообщения об исчезновении борта Береговая охрана развернула масштабную поисково-спасательную операцию вблизи острова Нантакет. К ней привлекли самолеты, вертолет, спасательные катера и корабль William Sparling.

Впоследствии поисковики обнаружили в море поле обломков.

"Поисковые группы Береговой охраны обнаружили поле обломков, которое, как подтверждено, связано с пропавшим самолетом", - говорится в сообщении службы.

Реклама

На борту находились шесть человек

Самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс. На борту находились два канадских пилота, двое канадских медицинских работников, пациент с Бермудских островов и его родственник.

Министр транспорта Канады Стивен Маккиннон подтвердил, что четверо из шести человек на борту были гражданами Канады.

Поиски всех шести продолжаются. Береговая охрана заявила, что спасательная операция продлится и ночью.

В то же время из записей переговоров с диспетчерами следует, что незадолго до исчезновения пилот сообщил о проблемах с электрооборудованием и объявил чрезвычайную ситуацию.

Реклама

Также предполагается, что при приближении к побережью Массачусетса самолет попал в шторм и мог выполнять заход на посадку при очень плохой видимости.

Новости партнеров

Новости партнеров