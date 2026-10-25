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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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"Гренландия — наша, Норвегия — отстой": Трамп разошёлся на предвыборном митинге

Президент США поразил своими заявлениями о международной политике и шокировал признанием о мужских ягодицах.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Порт-Гуроне, штат Мичиган, вновь заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединённым Штатам. Он также обозвал Норвегию «дерьмовой страной» из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира, и поделился откровенной историей о том, как был поражён мужской задницей.

Об этом сообщает Clash Report, цитируя выступление американского президента накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Трамп вновь заявил, что Гренландия принадлежит США

Говоря о Дании, Трамп назвал её «красивой, приятной страной», однако вновь высказал претензии на Гренландию — автономную территорию в составе Датского королевства.

«Гренландия принадлежит нам. Мы работаем над этим вопросом совместно с Данией», — заявил американский президент.

В то же время Трамп неожиданно сравнил Данию с Сомали, комментируя иммиграционную политику США. Он подчеркнул, что отдаёт предпочтение выходцам из Дании, а не из Сомали, и заявил, что ему уже «хватит» сомалийцев.

Президент также высказал предположение, что Соединённые Штаты могли бы принимать мигрантов из Швеции и Норвегии, однако отверг такую возможность в отношении норвежцев из-за своего недовольства решением Нобелевского комитета.

Трамп назвал Норвегию «дерьмовой страной»

Американский президент в очередной раз посетовал, что не получил Нобелевскую премию мира, хотя, по его словам, добился прекращения нескольких войн и заключил мирные соглашения.

«Я заключил мирные соглашения, поэтому я не в восторге от Норвегии. Честно говоря, Норвегия — отстой. Норвегия, по сути, стала дерьмовой страной», — заявил Трамп.

Он рассказал, что перед объявлением лауреата премии надеялся на награду и даже говорил об этом с первой леди США. По словам президента, премьер-министр Пакистана утверждал, что Трамп спас как минимум 30 миллионов жизней.

Однако в итоге премию присудили другой кандидатке. Трамп назвал это решение ошибкой и заявил, что впоследствии перестал об этом думать из-за загруженности.

«Я никогда раньше не делал этого с мужчинами»: откровенная история Трампа

Отдельную часть своего выступления Трамп посвятил истории о человеке по имени Джон Хьюстон, чья физическая форма, по словам президента, произвела на него сильное впечатление.

Трамп рассказал, что рассматривал телосложение мужчины и особо обратил внимание на его ягодицы, большие стопы и пальцы, которые сравнил с сосисками. Президент подчеркнул, что обычно не рассматривает мужчин таким образом.

«Я сказал, что посмотрел на его задницу, и я никогда раньше не делал этого с мужчинами», — заявил он, добавив, что раньше обращал внимание на женские ягодицы.

Трамп также сравнил увиденное с фигурой рэперши Ники Минаж, назвав её ягодицы чрезвычайно выразительными. В то же время он подчеркнул, что рассказал эту историю не из-за личного интереса к мужчине, а чтобы отметить его спортивные качества.

«Джон Хьюстон — чертовски крутой спортсмен», — подытожил президент.

Выступление состоялось в рамках предвыборной кампании в поддержку республиканских кандидатов перед промежуточными выборами в Конгресс США. Трамп использовал митинг не только для агитации, но и для повторения своих внешнеполитических претензий и критики международных институтов, в частности Нобелевского комитета.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него «самый высокий IQ», и в качестве аргумента в пользу своих интеллектуальных способностей упомянул своего дядю, который 41 год проработал в Массачусетском технологическом институте (MIT).

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