Минус носитель крылатых ракет: в РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-95 вместе с командой (видео)

В России разбился военный самолет

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В Амурской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95. В результате аварии погибли шесть членов экипажа, еще один военный травмирован.

Об этом сообщило Минобороны РФ, пишут российские СМИ.

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По версии российского оборонного ведомства самолет выполнял учебно-тренировочный полет и находился в воздухе без боеприпасов.

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Другие подробности аварии и ее причины не сообщаются.

Дата публикации 16:03, 29.09.26 Количество просмотров 8 В России разбился военный самолет

Россия раньше могла потерять новейший Су-57

Ранее под Москвой уже терпел крушение российский военный самолет, которым, по данным СМИ, мог быть новейший истребитель Су-57Д — двухместная учебно-боевая версия самолета пятого поколения.

Самолет упал примерно в 10 км от авиабазы «Кубинка». В Минобороны РФ тогда заявили о "технической неисправности" и сообщили, что пилот катапультировался. В то же время отдельные российские «военкоры» предполагали, что самолет мог ошибочно сбить собственное ПВО.

По оценке аналитиков, Су-57Д был на тот момент очень новой машиной: его первый полет состоялся только в мае 2026 года, после чего истребитель проходил испытания.

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Кроме того, в ночь на 17 сентября во время атаки на аэродром «Ростов-Центральный» были уничтожены два российских вертолета Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26.

Об этом сообщили украинские OSINT-аналитики. По их данным, все четыре воздушных судна были полностью уничтожены непосредственно на аэродроме.

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