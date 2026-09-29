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Минус носитель крылатых ракет: в РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-95 вместе с командой (видео)
Трое военных РФ погибли, еще четверо госпитализированы.
В Амурской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95. В результате аварии погибли шесть членов экипажа, еще один военный травмирован.
Об этом сообщило Минобороны РФ, пишут российские СМИ.
По версии российского оборонного ведомства самолет выполнял учебно-тренировочный полет и находился в воздухе без боеприпасов.
Другие подробности аварии и ее причины не сообщаются.
Россия раньше могла потерять новейший Су-57
Ранее под Москвой уже терпел крушение российский военный самолет, которым, по данным СМИ, мог быть новейший истребитель Су-57Д — двухместная учебно-боевая версия самолета пятого поколения.
Самолет упал примерно в 10 км от авиабазы «Кубинка». В Минобороны РФ тогда заявили о "технической неисправности" и сообщили, что пилот катапультировался. В то же время отдельные российские «военкоры» предполагали, что самолет мог ошибочно сбить собственное ПВО.
По оценке аналитиков, Су-57Д был на тот момент очень новой машиной: его первый полет состоялся только в мае 2026 года, после чего истребитель проходил испытания.
Кроме того, в ночь на 17 сентября во время атаки на аэродром «Ростов-Центральный» были уничтожены два российских вертолета Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26.
Об этом сообщили украинские OSINT-аналитики. По их данным, все четыре воздушных судна были полностью уничтожены непосредственно на аэродроме.