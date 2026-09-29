Мінус носій крилатих ракет: у РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95 разом із командою (відео)

Розбився російський літак / © Фото із соціальних мереж

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В Амурській області Росії зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-95. Внаслідок аварії загинули шестеро членів екіпажу, ще один військовий травмований.

Про це повідомило Міноборони РФ, пишуть російські ЗМІ.

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За версією російського оборонного відомства, літак виконував навчально-тренувальний політ і перебував у повітрі без боєприпасів.

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Інші подробиці аварії та її причини наразі не повідомляються.

Дата публікації 16:03, 29.09.26 Кількість переглядів 17 У Росії розбився військовий літак

Росія раніше могла втратити новітній Су-57

Раніше під Москвою вже зазнавав катастрофи російський військовий літак, яким, за даними ЗМІ, міг бути новітній винищувач Су-57Д — двомісна навчально-бойова версія літака п’ятого покоління.

Літак упав приблизно за 10 км від авіабази «Кубинка». У Міноборони РФ тоді заявили про «технічну несправність» і повідомили, що пілот катапультувався. Водночас окремі російські «воєнкори» припускали, що літак могла помилково збити власна ППО.

За оцінкою аналітиків, Су-57Д на той момент був дуже новою машиною: його перший політ відбувся лише у травні 2026 року, після чого винищувач проходив випробування.

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Крім того, у ніч проти 17 вересня під час атаки на аеродром «Ростов-Центральний» були знищені два російські вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 та Ан-26.

Про це повідомили українські OSINT-аналітики. За їхніми даними, усі чотири повітряні судна були повністю знищені безпосередньо на летовищі.

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