"Шахеди" стали швидшими: Україна знала про загрозу, але не встигла підготуватися

Шахед / © Associated Press

Реклама

Російські ударні безпілотники стали складнішими для перехоплення через збільшення швидкості. Україна знала про таку загрозу заздалегідь, однак не встигла належним чином підготуватися до нових умов.

Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі «Київ 24».

Реклама

За його словами, раніше «Шахеди» намагалися збивати, зокрема, за допомогою дронів-перехоплювачів. Однак зі зростанням швидкості російських БпЛА виконувати таке перехоплення стало значно складніше.

Реклама

«Раніше “Шахеди” збивали дронами-перехоплювачами, але тепер через вищу швидкість це значно складніше», — зазначив Криволап.

Експерт пояснив, що за високої швидкості зближення оператор уже не має достатньо часу для точного наведення.

«За швидкості зближення близько 850 км/год людина вже не може точно влучити в ціль», — вважає Криволап.

Потрібна автоматизація перехоплення

На думку експерта, за таких умов система протидії безпілотникам має працювати максимально автоматизовано.

Реклама

Йдеться про комплекс, який повинен самостійно виявити дрон, спрогнозувати напрямок його руху, визначити оптимальне місце для перехоплення та розподілити доступні засоби ураження.

«Система має виявити дрон, спрогнозувати його маршрут, визначити місце перехоплення та розподілити засоби для ураження», — пояснив Криволап.

Ключовим елементом для перехоплення ворожих БпЛА, за оцінкою експерта, має стати автоматизація процесу — від виявлення безпілотника до вибору засобу та точки його ураження.

Нагадаємо, 26 вересня Росія завдала нового удару по Києву. Стався “приліт” по офісній будівлі, а також уламки БпЛА впали на на територію закладу дошкільної освіти.

Реклама

Впродовж дня РФ атакує Київ та область. А напередодні у столиці сталося кілька вибухів. Зокрема, на Печерську дрон влучив у багатоповерхівку. Загинув 14-річний хлопець.

Новини партнерів

Новини партнерів