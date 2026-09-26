«Знаємо з внутрішніх документів РФ»: Зеленський розповів про нові плани Путіна

Чи дійсно РФ готова припинити війну — Зеленський відповів / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не збирається зупиняти війну.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

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«Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують і що саме на наступний рік: які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію, і по кожному пункту повинен бути український засіб», — сказав президент.

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За даними Зеленського, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз.

«Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати, не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить, і наша нещодавня зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки це показує», — поскаржився президент.

Також Зеленський попередив, що росіяни проводять операцію ударів проти українських датацентрів, загалом проти інфраструктури звʼязку.

«Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без звʼязку, без відповідних цифрових сервісів», — попередив глава держави.

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Нагадаємо, що президент Зеленський в ООН розповів про передання полонених КНДР до Південної Кореї, але в Сеулі образилися на українського лідера через публічне розкриття цієї інформації, яку вони, як виявилося, хотіли зберегти в таємниці.

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