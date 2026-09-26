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В Одесі Росія вдарила по "Епіцентру", почалася пожежа — відео
Внаслідок удару по будівельному гіпермаркету виникла пожежа.
В Одесі Росія вдарила по «Епіцентру». Пишуть про влучання реактивного безпілотника.
Про це повідомив Telegram-канал «Думская. Одесса».
Внаслідок удару виникла пожежа, про що стало відомо з відео, оприлюдненого в Мережі.
Людей просять зберігати спокій і спуститися на перший поверх.
Перед цим в Одесі та області оголошували тривогу (жовтий рівень — ред.) через загрозу ворожих безпілотників.
Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, зранку 25 вересня російська армія атакувала Одесу. В обласному центрі сталися вибухи, загинула одна людина. Від опівночі в Одеському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Крайня, жовтого рівня, розпочалася о 07:05. Військові попереджали про реактивні БпЛА. Менші ніж за пів години стався вибух. Місцеві медіа пишуть про сильний дим в одному з районів Одеси.