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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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11
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В Одесі Росія вдарила по "Епіцентру", почалася пожежа — відео

Внаслідок удару по будівельному гіпермаркету виникла пожежа.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Удар по "Епіцентру" в Одесі

Удар по «Епіцентру» в Одесі / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

В Одесі Росія вдарила по «Епіцентру». Пишуть про влучання реактивного безпілотника.

Про це повідомив Telegram-канал «Думская. Одесса».

Внаслідок удару виникла пожежа, про що стало відомо з відео, оприлюдненого в Мережі.

Людей просять зберігати спокій і спуститися на перший поверх.

Кадри з «Епіцентру» після удару РФ / © Думская

Перед цим в Одесі та області оголошували тривогу (жовтий рівень — ред.) через загрозу ворожих безпілотників.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, зранку 25 вересня російська армія атакувала Одесу. В обласному центрі сталися вибухи, загинула одна людина. Від опівночі в Одеському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Крайня, жовтого рівня, розпочалася о 07:05. Військові попереджали про реактивні БпЛА. Менші ніж за пів години стався вибух. Місцеві медіа пишуть про сильний дим в одному з районів Одеси.

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