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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Загинув 23-річний хлопець, пожежі гасили під повторними обстрілами: деталі удару БпЛА по Одещині

Російські окупанти завдали масованого удару реактивними дронами по складах на Одещині. Загинув 23-річний юнак, ще двоє цивільних госпіталізовані з пораненнями.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Росіяни атакували Одещину реактивними БпЛА: загинув 23-річний юнак, двоє поранених

Росіяни атакували Одещину реактивними БпЛА: загинув 23-річний юнак, двоє поранених

Внаслідок російських ударів реактивними безпілотниками в Одеській області сьогодні, 22 вересня, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Ворог продовжує тероризувати мирну Одещину. На жаль, внаслідок одного з ударів загинула людина. Ще двоє — отримали поранення та були госпіталізовані», — зазначив голова ОВА.

Крім того, внаслідок ударів реактивними БпЛА пошкоджено складські приміщення. Виникли масштабні пожежі.

За даними Одеської обласної прокуратури, загиблий — 23-річний хлопець. Також поранено 20-річного хлопця та 39-річного чоловіка. Один з них перебуває у важкому стані у лікарні.

У ДСНС додали, що рятувальникам доводилося працювати в надскладних умовах — через загрозу повторних атак і постійні тривоги гасіння періодично призупиняли, аби відійти в укриття.

Удар по Одещині 22 вересня (7 фото)

Удар по Одещині 22 вересня_7
Удар по Одещині 22 вересня_6
Удар по Одещині 22 вересня_4
Удар по Одещині 22 вересня_3
Удар по Одещині 22 вересня_5
Удар по Одещині 22 вересня_1
Удар по Одещині 22 вересня_2

Раніше експерт попередив про ще одну загрозу для Одеси.

Також ми писали, що цієї ночі в Одеській області горіли продуктові склади після ворожих ударів.

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