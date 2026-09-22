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Загинув 23-річний хлопець, пожежі гасили під повторними обстрілами: деталі удару БпЛА по Одещині
Російські окупанти завдали масованого удару реактивними дронами по складах на Одещині. Загинув 23-річний юнак, ще двоє цивільних госпіталізовані з пораненнями.
Внаслідок російських ударів реактивними безпілотниками в Одеській області сьогодні, 22 вересня, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Ворог продовжує тероризувати мирну Одещину. На жаль, внаслідок одного з ударів загинула людина. Ще двоє — отримали поранення та були госпіталізовані», — зазначив голова ОВА.
Крім того, внаслідок ударів реактивними БпЛА пошкоджено складські приміщення. Виникли масштабні пожежі.
За даними Одеської обласної прокуратури, загиблий — 23-річний хлопець. Також поранено 20-річного хлопця та 39-річного чоловіка. Один з них перебуває у важкому стані у лікарні.
У ДСНС додали, що рятувальникам доводилося працювати в надскладних умовах — через загрозу повторних атак і постійні тривоги гасіння періодично призупиняли, аби відійти в укриття.
Удар по Одещині 22 вересня (7 фото)
Раніше експерт попередив про ще одну загрозу для Одеси.
Також ми писали, що цієї ночі в Одеській області горіли продуктові склади після ворожих ударів.