В ООН вибухнув скандал через мапу України: Науседа обурився

Президент Литви Гітанас Науседа / © Associated Press

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Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну мапу світу, опубліковану Організацією Об’єднаних Націй, де окупований Росією Крим позначили окремо від України.

Про це повідомляє LRT.

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Науседа порушив питання щодо карти під час зустрічі лідерів країн Балтії з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у Нью-Йорку.

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За словами литовського президента, карти, які використовує ООН, мають відповідати міжнародному праву та відображати суверенітет і територіальну цілісність держав у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів.

Він також наголосив, що ООН має послідовно дотримуватися політики невизнання анексії Криму та інших українських територій, окупованих Росією.

Як Крим позначили на карті ООН

На новій політичній карті ООН Крим не позначений як частина України. Півострів виділений сірим кольором, який відрізняється від кольорів і Росії, і України.

Науседа заявив, що Литва підтримує роботу над підвищенням точності картографічного відображення світу, однак підкреслив необхідність дотримуватися міжнародного права.

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Литовський президент також заявив, що Росія залишається довгостроковою загрозою для європейської та трансатлантичної безпеки.

«Загроза з боку Росії не обмежується Україною. Литва та інші європейські країни також стикаються з порушеннями своїх кордонів», — сказав Науседа.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії підтримали тезу очільник Кремля Путіна про «корінні причини» війни проти України, зазначивши, що справжніми «корінними причинами» війни є сам Путін, його рішення окупувати Крим 2014 року та розпочати повномасштабне вторгнення 2022 року.

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