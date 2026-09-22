Рубіо заявив, що війна в Україні закінчиться не військовою перемогою

Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі домовленості про завершення війни в Україні немає. Водночас, за його словами, досягнення такої угоди відповідає інтересам обох сторін.

Про це йшлося в ефірі WAMBC Radio.

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«На цей момент у нас немає угоди. Але вона має повний сенс. Ця війна не вигідна жодній зі сторін. Очевидно, що вона невигідна Україні, і вона жахлива для Росії», — сказав Рубіо.

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Глава Держдепартаменту США зазначив, що завершення війни, на його думку, відбудеться не через «якусь нищівну військову перемогу однієї зі сторін над іншою», а в результаті досягнення домовленостей.

Рубіо також наголосив на важливості якнайшвидшого завершення конфлікту. За його словами, чим раніше буде досягнуто угоди, тим менше людей загине і тим меншими будуть масштаби руйнувань.

«І саме в цьому ми готові відіграти свою роль. Ми продовжуємо підтримувати контакти з обома сторонами. Сьогодні він (Дональд Трамп — ред.) поговорить із Зеленським. У нас є команда — Стів і Джаред їздили до Москви, а потім до Києва кілька тижнів тому і розмовляли з ними. Ми продовжимо підтримувати контакти і завжди шукати можливість або шанс щось змінити та покласти край усьому цьому», — додав Рубіо.

Нагадаємо, удари України по російських НПЗ і паливних об’єктах суттєво зашкодили Росії, однак призвели до відчутного подорожчання дизельного пального. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

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