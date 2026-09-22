Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: "Це станеться швидше, ніж люди розуміють"

Трамп про Україну / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати працюють із керівництвом Росії та України над завершенням війни. За його словами, домовленості можуть бути досягнуті швидше, ніж багато хто очікує.

Про це Трамп сказав у Нью-Йорку, де бере участь у 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає ClashReport.

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«Ми дуже тісно працюємо з керівництвом Росії та України, і ми доведемо цю справу до кінця. Я думаю, це станеться швидше, ніж люди розуміють. Їм це вже набридло», — сказав він.

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Коли закінчиться війна в Україні

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп вже публічно заявляв, що хотів би сказати російському очільнику Володимиру Путіну лише два слова щодо війни в Україні.

А днями голова Сполучених Штатів Дональд Трамп здивував прогнозом. Він заявив, що війна між Україною та Росією може завершитися найближчим часом.

Проте українські військові іншої думки. Так, за прогнозом командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка, не слід чекати на швидке закінчення війни. Він додав, що зараз РФ та Україна перебувають у періоді ескалації.

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