Супер-Ель-Ніньйо може зіпсувати відпустку: які популярні зимові курорти в зоні ризику

Супер-Ель-Ніньйо принесе посуху, пожежі та зливи

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Сильний Ель-Ніньйо вже сформувався в Тихому океані й, за прогнозами, посилюватиметься до кінця 2026 року, впливаючи на температуру та кількість опадів у різних частинах світу. Для туристів це означає, що взимку звичні курортні напрямки можуть зіткнутися не лише зі спекою, а й із посухою, лісовими пожежами, сильними зливами або проблемами з якістю повітря.

Про це пише Daily Mail.

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Як повідомляє Всесвітня метеорологічна організація, Ель-Ніньйо майже зі стовідсотковою ймовірністю зберігатиметься до лютого 2027 року, а його подальше посилення здатне суттєво порушити погодні норми в різних регіонах.

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Південно-Східна Азія

Одним із регіонів, де туристам варто уважніше стежити за прогнозами, є Індонезія. На Балі та в інших частинах країни очікується триваліший і сухіший сезон, а тривала спека разом із дефіцитом опадів може посилити проблеми з водою та підвищити ризик пожеж.

Пожежі вже охоплюють окремі райони Суматри та Калімантану. Дим може поширюватися далеко за межі осередків займання та погіршувати якість повітря в інших частинах Південно-Східної Азії, зокрема в Сінгапурі та Куала-Лумпурі.

Для туристів це означає додатковий фактор ризику: сонячна погода сама по собі не гарантує комфортного відпочинку, якщо повітря забруднене димом.

Водночас на півдні Таїланду та у В’єтнамі ситуація може бути протилежною. Зменшення кількості опадів, яке часто супроводжує Ель-Ніньйо в цьому регіоні, здатне принести більше сухих і сонячних днів, зокрема на популярних курортах Пхукета та Фукуока.

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Австралія та Нова Зеландія

Австралія традиційно приваблює туристів узимку, адже в цей час у Південній півкулі триває літо. Проте Ель-Ніньйо історично пов’язують із сухішою погодою в центральних та східних районах Австралії, вищими температурами та підвищенням пожежної небезпеки.

Австралійське Бюро метеорології пояснює, що Ель-Ніньйо часто приносить менше опадів до центральної та східної частин країни, хоча конкретні наслідки залежать і від інших кліматичних факторів.

Для туристів найбільш відчутним наслідком може стати зростання пожежної небезпеки на південному сході Австралії. Особливо це важливо для тих, хто планує тривалі автомобільні подорожі або маршрути через кілька регіонів.

Окремо варто враховувати температуру океану. Надмірно тепла морська вода створює стрес для коралів і може спричиняти їхнє знебарвлення, що потенційно впливає на популярні місця для снорклінгу та дайвінгу.

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У Новій Зеландії туристам варто готуватися до сильніших і триваліших вітрів, які можуть створювати проблеми з транспортом. На західному узбережжі та Південному острові вологіші умови можуть бути ймовірнішими, тоді як Окленд, Гокс-Бей і Кентербері можуть зіткнутися з підвищеним ризиком посухи, пожеж і обмежень на використання води.

Кариби можуть отримати несподівану перевагу

Не для всіх туристичних напрямків сильний Ель-Ніньйо означає погані новини. Одним із регіонів, який потенційно може виграти від такого погодного сценарію, є Карибський басейн.

Ель-Ніньйо зазвичай пригнічує активність атлантичних ураганів, створюючи менш сприятливі умови для формування потужних штормів. Водночас ризик ураганів не зникає повністю, тому говорити про гарантовано спокійний сезон не можна.

Барбадос, Антигуа та Сент-Люсія можуть залишатися привабливими напрямками після завершення основного сезону атлантичних ураганів.

А ось на іншому боці Тихого океану картина протилежна. Ель-Ніньйо часто приносить більше опадів у південні райони США, зокрема до Каліфорнії, а північ Перу та Еквадор можуть зіткнутися з незвично сильними дощами.

Що чекає на туристів в Африці

У Південній Африці Ель-Ніньйо зазвичай пов’язаний із сухішими умовами. Для туристів це може означати багато сонячних днів у ПАР, Намібії та Ботсвані, але для природи така погода має інший бік.

Тривала посуха створює тиск на запаси води, рослинність і диких тварин. Через це умови для сафарі можуть виявитися не такими сприятливими, як здається за одним лише прогнозом сонячної погоди.

Інший сценарій можливий у Східній Африці. Ель-Ніньйо історично пов’язують із посиленням короткого сезону дощів у жовтні-грудні в екваторіальних районах Кенії та Танзанії.

Після таких опадів савани можуть швидко стати зеленими, а до регіону прибуває більше перелітних птахів. Для сафарі це може створити зовсім іншу картину, ніж у посушливих районах півдня континенту.

Погода може здивувати навіть у сприятливих напрямках

Американський Центр прогнозування клімату попереджає, що ймовірність дуже сильного Ель-Ніньйо восени та взимку 2026–2027 років перевищує 90%, а саме явище продовжує посилюватися. За його оцінкою, у жовтні-грудні є 75% ймовірності історично сильного епізоду, який перевищить показники попередніх подій, зафіксованих від 1950 року.

Однак це не означає, що погода в кожному конкретному туристичному місті обов’язково буде екстремальною. Ель-Ніньйо змінює ймовірність певних погодних умов, але не може передбачити погоду на конкретний день.

Саме тому сухіша погода в Індонезії чи Австралії може бути приємною для туриста в одному місці, але перетворитися на проблему через пожежі та дефіцит води в іншому. Так само збільшення кількості опадів може зробити східноафриканські пейзажі зеленішими, але водночас ускладнити пересування в окремих районах.

Тому перед зимовою поїздкою варто перевіряти не лише температуру на курорті, а й актуальні попередження про пожежі, якість повітря, опади та стан транспортної інфраструктури. І навіть якщо напрямок загалом вважається сприятливим під час Ель-Ніньйо, остаточну картину краще оцінювати за свіжим регіональним прогнозом.

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