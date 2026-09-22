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Ердоган заявив, як має закінчитися війна між Росією та Україною
Ердоган озвучив умову завершення війни в Україні на Генасамблеї ООН.
Війна між Росією та Україною має закінчитися за умови повного збереження українського суверенітету та кордонів.
Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН.
Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, президент Туреччини говорив про війну в Україні та наголосив, що мир можливий лише за умови збереження її незалежності.
«Щодо війни між Росією та Україною, ми щиро сподіваємося, що вона завершиться зі збереженням суверенітету й територіальної цілісності України», — заявив президент Туреччини.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про новий етап роботи з Росією та Україною та натякнув на швидке закінчення війни.
Також раніше президент США Дональд Трамп вже публічно заявляв, що хотів би сказати російському очільнику Володимиру Путіну лише два слова щодо війни в Україні.