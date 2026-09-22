ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
742
Час на прочитання
1 хв

Ердоган заявив, як має закінчитися війна між Росією та Україною

Ердоган озвучив умову завершення війни в Україні на Генасамблеї ООН.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Війна між Росією та Україною має закінчитися за умови повного збереження українського суверенітету та кордонів.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, президент Туреччини говорив про війну в Україні та наголосив, що мир можливий лише за умови збереження її незалежності.

«Щодо війни між Росією та Україною, ми щиро сподіваємося, що вона завершиться зі збереженням суверенітету й територіальної цілісності України», — заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про новий етап роботи з Росією та Україною та натякнув на швидке закінчення війни.

Також раніше президент США Дональд Трамп вже публічно заявляв, що хотів би сказати російському очільнику Володимиру Путіну лише два слова щодо війни в Україні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie