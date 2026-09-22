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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Эрдоган заявил, как должна закончиться война между Россией и Украиной

Эрдоган озвучил условие завершения войны в Украине на Генассамблее ООН.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Война между Россией и Украиной должна закончиться с полным сохранением украинского суверенитета и границ.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент Турции говорил о войне в Украине и подчеркнул, что мир возможен только при сохранении ее независимости.

«О войне между Россией и Украиной мы искренне надеемся, что она завершится с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил президент Турции.

Напомним, Дональд Трамп заявил о новом этапе работы с Россией и Украиной и намекнул на скорейшее окончание войны.

Также ранее президент США Дональд Трамп уже публично заявлял, что хотел бы сказать российскому главе Владимиру Путину всего два слова о войне в Украине.

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