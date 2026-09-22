Эрдоган заявил, как должна закончиться война между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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Война между Россией и Украиной должна закончиться с полным сохранением украинского суверенитета и границ.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

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Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент Турции говорил о войне в Украине и подчеркнул, что мир возможен только при сохранении ее независимости.

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«О войне между Россией и Украиной мы искренне надеемся, что она завершится с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил президент Турции.

Напомним, Дональд Трамп заявил о новом этапе работы с Россией и Украиной и намекнул на скорейшее окончание войны.

Также ранее президент США Дональд Трамп уже публично заявлял, что хотел бы сказать российскому главе Владимиру Путину всего два слова о войне в Украине.

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