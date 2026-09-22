Беспилотник подлетел к базе США в Польше: реакция военных удивила

Дрон / © Associated Press

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В Польше вблизи американской базы противоракетной обороны в Редзиково (Поморское воеводство) был зафиксирован неизвестный беспилотник. Аппарат нарушил запретную для полетов зону, однако польские военные не стали его сбивать, что вызвало большое внимание местных медиа.

Об этом сообщает Onet.

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Дрон возле базы США в Польше — что случилось

По данным СМИ, несанкционированный дрон был замечен возле американского военного объекта днем 15 сентября. Как утверждают журналисты Onet, вместо того, чтобы перехватить или уничтожить летательный аппарат, военные позвонили на линию экстренной службы 112.

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Минобороны Польши подтвердило пролет гражданского дрона вблизи базы США. В ведомстве пояснили, что аппарат не представлял угрозы, поскольку постоянно находился под наблюдением систем ПВО.

Беспилотник не залетал прямо над базой, однако приблизился к ней на расстояние около одного километра, чем нарушил зону запрета полетов. Кроме того, оборонное ведомство смогло идентифицировать местонахождение оператора дрона.

«Согласно процедурам, действующим в Вооруженных силах Республики Польша, об инциденте сообщили соответствующим учреждениям и службам, в том числе полиции. Наблюдение за объектом происходило под полным контролем, дрон не приблизился к стратегически важным объектам базы в Редзиково», — отметили в Минобороны Польши.

Ситуацию также прокомментировал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, он ожидает полного отчета об обстоятельствах обнаружения аппарата. Глава министерства добавил, что «если где-то были допущены какие-то просчеты, то будут приняты соответствующие меры».

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