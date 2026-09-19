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Польша подняла военную авиацию из-за атаки российских дронов по Украине
Наземные системы противовоздушной обороны и разведки Польши были приведены в готовность.
Утром 19 сентября Польша подняла военную авиацию из-за российских ударов реактивными беспилотниками по территории Украины. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были также переведены в состояние готовности.
Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.
После 09:00 польские военные сообщили, что из-за ударов России с применением реактивных беспилотных летательных аппаратов по Украине в воздушном пространстве Польши начала работу военная авиация.
Командование воздушного компонента привлекло необходимые силы и средства. Наземные системы противовоздушной обороны и разведки были приведены в готовность.
В польском командовании отметили, что эти действия носили превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства страны, особенно в районах, прилегающих к зонам потенциальной угрозы.
Около 10.30 операцию завершили. Военная авиация вернулась в обычный режим работы, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки — в стандартную оперативную деятельность.
Польское командование заявило, что нарушения воздушного пространства страны во время российской атаки не зафиксировали.
Напомним, Польша начала усиление инфраструктуры на границе с Украиной после того, как российские беспилотники ударили по пассажирскому поезду и грузовику на АЗС в нескольких километрах от польской территории.
Отметим, 17 сентября, в Польше объявили боевую тревогу: перед этим у границы взорвался дрон.